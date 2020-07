La comunidad científica está volcada de lleno contra el nuevo coronavirus, algunos para dar con una vacuna, otros para lograr algún tratamiento y en general para comprender mejor la composición del SARS-CoV-2. Ahora un experto en inmunoterapia contra el cáncer de España expuso avances sobre los anticuerpos.

Entrevistado el martes 30 de junio por el diario español EL PAÍS el jefe del servicio de inmunología del CBD-Hospital Clínic de Barcelona, Manel Juan, expresó su positivismo en medio de la pandemia de la enfermedad COVID-19.

“Yo creo que los (científicos) que han transmitido la visión más negativa se basan más en que nadie les pueda decir luego ‘tú habías dicho esto’ que en la ciencia (...). En biología, por ahora, lo que sabemos es que el que tiene anticuerpos está protegido”, resaltó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que una persona dé positivo en un test de anticuerpos y después pueda infectarse o transmitir la enfermedad, Juan dijo que entre tantos millones de infectados “alguno habrá” que tras contagiarse no le sea posible mantener una inmunización para evitar una reinfección.

“Llevamos unos cuantos millones de casos en todo el mundo y no se ha descrito una reinfección clara debido a una nueva entrada del virus una vez que hubiera anticuerpos. En los casos que se puso en duda si esto había sucedido se ha demostrado que se trataba de reactivación del mismo virus”, indicó.

Juan, quien coordina un proyecto de investigación para entender mejor el funcionamiento de la respuesta inmunitaria frente al virus, explicó que la clave son los linfocitos T (células), “son los que ofrecen la protección”. Aunque matizó que detectarlos es muy complejo.

“Decir que si tienes más anticuerpos tendrás más inmunización o esta durará más no es correcto. Los anticuerpos no son propiamente el elemento que nos está inmunizando o protegiendo en el futuro. Puedes tener muchos y que la inmunidad dure un poco menos o no tener prácticamente nada y que dure mucho”, dijo.

A principios del mes pasado Juan participó en una conferencia de prensa junto a otros especialistas en la cual indicaron que el objetivo es estudiar los linfocitos T de la respuesta inmunológica, para desarrollar herramientas de diagnóstico.

Se trata de un proyecto, de dos años, en el que participan varios centros europeos para evaluar los linfocitos T como terapia para disminuir la inflamación mediante células “reguladoras” y para eliminar el SARS-CoV-2 mediante algunas “efectoras”.

“Lo que sabemos ahora es que en pacientes que han tenido el SARS, que es lo más parecido que conocemos, incluso en aquellos que no han manifestado síntomas, mantenían la presencia de anticuerpos durante uno o dos años como mínimo”, subrayó Juan.