Científicos han identificado una nueva cepa de influenza que posee potencial para convertirse en una próxima pandemia en China. El virus, denominado como G4 EA H1N1, surgió recientemente en los cerdos, pero puede llegar a infectar a los humanos.

En el estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores aseguran que esta nueva cepa cuenta con “todas las características esenciales de un candidato a virus pandémico”.

Como se detalla en el informe, los cerdos son considerados “anfitriones importantes” para la producción de virus de “influenza pandémica”. Por este motivo, es esencial su “vigilancia sistemática” para alertar de forma temprana y preparase para una próxima potencial pandemia.

Los científicos realizaron la vigilancia del virus de la influenza de los cerdos entre los años 2011 y 2018 en China y así fue como identificaron un H1N1 de Eurasia, genotipo 4 (G4), el cual puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas.

Además, encontraron evidencia de infección reciente que inició en personas que laboran en mataderos y en la industria porcina del país asiático. “El 10.4% (35/338) de los trabajadores porcinos fueron positivos para el virus G4 EA H1N1, especialmente para los participantes de 18 a 35 años”, resalta el informe.

Estos hallazgos indican que el G4 EA H1N1 “ha adquirido una mayor infectividad humana”, lo cual aumenta en gran medida “la oportunidad de adaptación de virus en humanos”. De acuerdo con los autores, las vacunas actuales contra la gripe parecen no proteger contra esta influenza.

Asimismo, los investigadores destacaron que es preocupante que “los trabajadores porcinos muestren una seroprevalencia elevada para el virus G4”, por ello aseveran que el control del G4 EA H1N1 en cerdos y el monitoreo cercano en las poblaciones humanas “deben implementarse con urgencia”.

“En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos”, subrayó a la BBC Kin-Chow Chang, profesor en la Universidad de Nottingham de Reino Unido.

Por su parte, el profesor James Wood, jefe del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge, señaló que esta investigación “viene como un recordatorio saludable” de que estamos constantemente en riesgo de una nueva aparición de patógenos.