La vacuna contra el nuevo coronavirus de la compañía estadounidense biotecnológica Moderna, que se encuentra actualmente en un ensayo clínico de fase 2, superó un obstáculo clave en ratones luego de que se demostrara la eficacia de las “dosis subprotectoras”.

En datos preliminares publicados el jueves 11 de junio en el sitio especializado bioRxiv, se informó que la vacuna no aumenta el riesgo de sufrir la enfermedad COVID-19 de manera más grave y sí otorga defensas tras usar una molécula ARN mensajero (ARNm) en estos animales.

“Mostramos que el ARNm-1273 induce respuestas potentes de anticuerpos neutralizantes y células T CD8 y protege contra la infección por SARS-CoV-2 en pulmones y narices de ratones sin evidencia de inmunopatología”, escribieron en el resumen del estudio.

Liderados por la doctora Kizzmekia S. Corbett, inmunóloga viral e investigadora del Centro de Investigación de Vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud (Estados Unidos), indicaron que la vacuna induce potentes respuestas de anticuerpos neutralizantes.

Los ratones recibieron diferentes dosis de la vacuna, incluidas aquellas consideradas no tan fuertes como para generar una respuesta inmune protectora y luego fueron expuestos al virus SARS-CoV-2, refirió el portal noticias RT.

Los roedores que fueron inyectados de una sola dosis antes de exponerse al virus, siete semanas después estaban “completamente protegidos contra la replicación viral pulmonar”.

No obstante, el estudio no ha sido revisado por sus pares y ya la agencia Reuters reportó que los resultados no garantizan que se repitan en humanos.

El propio jueves 11 de junio Moderna anunció mediante un comunicado que en julio comenzará la fase 3 de su vacuna contra el coronavirus, en el cual participarán unas 30.000 personas.