Saturno posee varios de los misterios más fascinantes del sistema solar; uno de ellos es el extraño hexágono sobre el Polo Norte. Ahora, dos científicos de la Universidad de Harvard pueden haber descubierto cómo se originó esta 'perfecta’ figura.

Rakesh Yadav y Jeremy Bloxhamuna desarrollaron un simulación por computadora usando la información obtenida sobre el planeta gaseoso. Su trabajo, publicado el 8 de junio en Proceedings of the National Academy of Sciences, determina que una serie de flujos alternos y un chorro de alta latitud producen este fenómeno en el planeta de los anillos.

En 1981, la sonda espacial Voyager 2 pasó por Saturno y capturó imágenes. Una de las cosas que se destacó fue una gran entidad en forma de hexágono (aproximadamente 30.000 kilómetros de diámetro) cerca del Polo Norte del planeta. Un estudio posterior sugirió que el Hexágono era un fenómeno atmosférico que probablemente era similar en naturaleza a un huracán en la Tierra, pero su forma hexagonal era un misterio.

Foto: NASA.

PUEDES VER Por qué la Tierra puede ser el lugar más afortunado del universo

Investigaciones posteriores mostraron que esta forma persistió hasta nuestros días, casi 40 años después, pero la razón de su forma y persistencia continuó siendo desconocida, informa Science X Network.

Los científicos espaciales han debatido la naturaleza del hexágono. En los últimos años, se han dividido en dos campos: los que creen que es un fenómeno superficial y los que piensan que es muy profundo.

En este nuevo estudio, los investigadores buscaron resolver el misterio mediante la construcción de una simulación de computadora en 3D para emular su comportamiento.

Para construir su simulación, los investigadores estudiaron y utilizaron datos sobre el planeta de múltiples recursos, más específicamente de la nave espacial Cassini, que sobrevoló Saturno durante más de 13 años.

PUEDES VER Determinan que Marte tuvo un anillo en el pasado y probablemente ‘regrese’

La simulación mostró una convección térmica profunda que se movía en las capas externas de la atmósfera del planeta, lo que condujo a la formación de tres grandes ciclones cerca de los polos, y un chorro que se movía hacia el este en un patrón geométrico. La simulación también mostró uno de los vórtices gigantes que tocaba el chorro.

Asimismo, se observa que las fuerzas de los ciclones y el chorro se combinaron para crear la forma hexagonal del vórtice central, que gira en dirección opuesta a los vórtices más pequeños. La simulación también mostró que el hexágono era muy profundo, quizás miles de kilómetros.

Los investigadores sugieren que la razón por la que los ciclones adyacentes más pequeños no son visibles en las fotografías del planeta es porque están cubiertos por gases turbulentos.

Con información de Europa Press.