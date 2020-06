Pacientes con COVID-19 mejoraron tras recibir dosis de fármaco que trata acidez estomacal, según estudio

Un remedio accesible y económico como la famotidina, que trata la acidez estomacal, se podría convertir en un fármaco para ayudar a combatir el coronavirus en pacientes que no necesiten hospitalización, según una investigación difundida en la revista especializada Gut.

De 10 pacientes con COVID-19 estudiados (6 hombres y 4 mujeres), con edades comprendidas entre 23 y 71 años, todos presentaron una mejoría entre 24 y 48 horas después de haber ingerido dosis de la famotidina.

El estudio fue realizado por el Laboratorio Northwell y Cold Spring Harbor en Nueva York y otras universidades. No obstante, los expertos advierten que se requieren investigaciones de eficacia bien diseñados e informativos para evaluar los medicamentos candidatos para tratar tanto la COVID-19 como otras enfermedades, reseñó RT.

Además, hicieron énfasis en que es necesario realizar un análisis ambulatorio de la medicina oral para determinar su validez en el control de la enfermedad y su influencia en la carga viral. No descartan que los pacientes que participaron en el estudio se hayan curado de manera natural y no por la famotidina. Por tal motivo, aconsejan no tomarlo sin consultar a un médico.

¿Cuándo nace el interés por la famotidina?

El fármaco que trata la acidez estomacal llamado famotidina fue mencionado en abril de 2020 como una posible medicina para tratar el coronavirus por un doctor de un hospital de Massachusetts, Estados Unidos.

El especialista en enfermedades infecciosas de Harvard, Michael Callahan, notó que algunos pacientes de COVID-19 mostraban una mayor mejoría que otros tras el posible tratamiento. Las investigaciones fueron realizadas por el galeno cuando estuvo en China, lugar donde se registraron los primeros casos de coronavirus.