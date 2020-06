Experto plantea que la COVID-19 ha perdido carga viral: “No vemos la misma enfermedad”

Giuseppe Remuzzi es uno de los mayores expertos en Italia sobre el nuevo coronavirus, sus declaraciones han sido difundidas en todo el mundo. Y esta vez fue consultado por un medio argentino sobre la agresividad actual del SARS-CoV-2.

"La enfermedad como la conocíamos, no la vemos más", sostuvo entrevistado este lunes 8 de junio por el periodista Luis Novaresio en la radio La Red. Adujo que la llegada de la gente a los hospitales con fiebre, tos y pérdida de olfato como se veía hace unas semanas, "ya no existe más".

Remuzzi es director del Instituto de investigaciones farmacológicas Mario Negri de Milán, capital de una de las regiones (Lombardía) más golpeadas por la COVID-19 en Italia. Bajo su experiencia hay dos posibles razones para esta reducción, entre ellas la cantidad de ARN viral.

Giuseppe Remuzzi es director del Instituto de investigaciones farmacológicas Mario Negri de Milán. Foto: difusión

"La causa que creo más factible es la posibilidad de que la carga viral haya disminuido. La segunda explicación es que como toda epidemia, disminuye con el paso del tiempo", manifestó.

El mes pasado el científico italiano sostuvo que para cuando esté la vacuna contra la COVID-19, “el virus habrá desaparecido”. Una declaración que ratificó este lunes 8 de junio en diálogo con la emisora argentina.

“Es factible que la vacuna llegue cuando el virus se haya terminado, aunque servirá para la próxima vez, para enfrentarse a otro virus”, dijo Remuzzi, quien también se refirió al tiempo en que podría estar lista.

Indicó que se necesitan muchos voluntarios para probarla y garantizar que es segura en humanos, luego se debe producir en gran cantidad para que las industrias puedan hacerla llegar a todo el mundo.

Una vez que se hayan cumplido esos pasos, se podrá “inmunizar a la población”. Y para Remuzzi “esto llevará mucho tiempo, probablemente dos o tres años”.

“No más de 15 días de cuarentena”

Giuseppe Remuzzi vivió uno de los confinamientos más severos en el mundo, el de Italia, un país que por varios meses fue el más golpeado por la pandemia. Preguntado por el caso de Argentina, donde tienen más de 80 días con esta medida, fue enfático.

“A mí me parece que eso es mucho, necesitan ver cuál puede ser el impacto en la vuelta de la actividad productiva”, señaló, al tiempo que agregó: “No debe superar los 15 días, porque puede no solo traer problemas económicos, sino también sociales”.