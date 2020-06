Experto espera la vacuna contra la COVID-19 este año, pero cuestiona “cuán efectiva será”

Sir Nicholas White, profesor de Medicina Tropical de las universidades de Oxford (Reino Unido) y de Mahidol (Tailandia), se mostró seguro de que el próximo año saldrá una vacuna contra el nuevo coronavirus e inclusive consideró factible que llegue a finales de 2020, pero cuestionó su efectividad.

“Estoy seguro de que tendremos una vacuna el año que viene, incluso posiblemente a finales de este año. Pero la pregunta es cuán efectiva será”, aseguró White entrevistado por el diario EL PAÍS desde la capital tailandesa, Bangkok.

No alcanzar el resultado que se espera es una de las opciones, de acuerdo al especialista. “Es posible que la primera generación de la vacuna no sea muy buena, que no garantice inmunidad durante mucho tiempo”.

“Tendremos una vacuna, pero la gran pregunta es si esta vacuna solucionará el problema o si el virus la esquivará”, añadió White, quien colidera un ensayo clínico entre personal sanitario del Reino Unido que analiza el potencial de la cloroquina y la hidroxicloroquina.

Este epidemiólogo, uno de los mayores expertos en malaria del mundo, lamentó la decisión tomada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y algunos países de suspender los ensayos clínicos con hidroxicloroquina.

“No ha sido lo apropiado porque estaba claro que había algo erróneo en el estudio publicado en The Lancet”, enfatizó, al mismo tiempo que consideró politizado el tema. “La verdad es que no sabemos si es beneficiosa o perjudicial en el tratamiento de la COVID-19”.

Críticas a los estudios

Sir Nicholas White, quien fue condecorado en 1999 con la Excelentísima Orden del Imperio Británico, fustigó los trabajos realizados en los últimos meses acerca del coronavirus SARS-CoV-2.

Nicholas White es experto en enfermedades tropicales de las universidad Oxford y Mahidol. Foto: EL PAÍS

“Se ha confundido a la gente con información muy diversa. El nivel de los artículos científicos sobre la COVID-19 ha sido decepcionante. Ha habido prisa por publicar y se han cometido errores”, subrayó.

El epidemiólogo recordó que cientos de toneladas de hidroxicloroquina se suministran cada año a millones de personas. “Sabemos mucho sobre su seguridad y tolerancia. Tienen efectos secundarios pero tienen una buena tolerancia”.