El director del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid (España), José Antonio López Guerrero, considera una “atrocidad” infectar intencionadamente a personas sanas para probar de forma acelerada la eficacia de vacunas frente a la COVID-19.

“Se habla mucho de intentar acortar los plazos para poner una vacuna en el mercado, incluso el Instituto Jenner está comentando que, a lo mejor, en otoño. Me parece una temeridad, ojalá me equivoque y que sea efectiva. Hay que tener cuidado con acortar muchos los plazos de fase clínica de una vacuna, porque hay que tener claro que no produce el menor efecto adverso”, explicó el microbiólogo.

Detalló que en condiciones normales, la vacuna se pone en personas sanas que estén expuestas al virus y se ve si estadísticamente se infectan menos que un grupo de control. Confesó no estar de acuerdo en supuestos reclutamientos de personas para ser infectadas por el virus y probar la efectividad del antídoto.

José Antonio López Guerrero, microbiólogo español. Foto: EFE.

“Sería un experimento sesgado porque obviamente no lo vas a hacer con personas mayores, sería gente joven y fuerte donde el virus puede pasar asintomático y los resultados, a lo mejor, no son significativos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque nos estamos jugando mucho en esta lucha, tanto con antivirales como con posibles vacunas”, dijo el especialista español a EFE.

Un tratamiento de acuerdo a los síntomas que presentan

López Guerrero destacó que la amplia sintomatología que ha mostrado el nuevo coronavirus depende de las personas. “Cada vez se conoce más y hay artículos que explican cómo puede afectar desde el cerebro hasta, literalmente, el dedo gordo del pie”, ejemplificó.

Dijo que existen numerosos receptores del virus dentro del organismo, como: el intestino, corazón y las vías respiratorias, pero, además, recordó a la respuesta inmunológica exacerbada de la infección como la principal causa de las patologías más severas, que considera se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar terapias y vacunas.

¿El remdesivir es realmente eficaz contra la COVID-19?

José Antonio López Guerrero también habló sobre el antiviral remdesivir y su uso en pacientes con COVID-19. “He consultado con virólogos importantes y los resultados parecen prometedores”, puntualizó.

“Teóricamente es peligroso poner fármacos en el mercado sin estar claramente ensayados, pero en estado de emergencia sanitaria se puede utilizar un fármaco como uso compasivo para pacientes muy graves, es un binomio riesgo-beneficio que creo que, en este caso, estaría justificado”, argumentó.