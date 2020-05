La pandemia del coronavirus ha provocado que gran cantidad de trabajadores en el mundo se contagien, incluidos los más avezados sobre el SARS-CoV-2, entre ellos el virólogo Peter Piot, director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido).

Piot, criado en Bélgica, formó parte del grupo que descubrió el ébola en 1976, ha estudiado a profundidad el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y se contagió de COVID-19, pero a pesar de su edad (71 años) la superó.

En una entrevista realizada el 2 de mayo, pero publicada el viernes 8 y traducida del neerlandés por Science, Piot enfatizó que el coronavirus SARS-CoV-2 deja secuelas.

“El virus desaparece, pero sus consecuencias persisten durante semanas”, subrayó el experto, quien añadió que nunca había estado gravemente enfermo y lleva una vida muy sana.

Hospitalización

Sin embargo, “el único factor de riesgo para la COVID-19 es mi edad”, señaló. Terminó en una sala de aislamiento en la antecámara del departamento de cuidados intensivos.

"Cuanto más aprendemos sobre el coronavirus, surgen más preguntas", subrayó Peter Piot. Foto: Science

Fue dado de alta luego de una “larga semana”, pero tardó poco en sentir más efectos del nuevo coronavirus.

"No podía caminar correctamente porque mis músculos estaban debilitados por estar acostado y por la falta de movimiento, lo que no es bueno cuando se trata una afección pulmonar", dijo.

Piot reconoció que lloró bastante en su hogar. “También dormí mal por un tiempo. El riesgo de que algo pueda salir muy mal sigue pasando por tu cabeza. Estás encerrado de nuevo, pero tienes que poner esas cosas en perspectiva”.

Varios daños

Incluso tuvo que ser hospitalizado nuevamente para recibir tratamiento ambulatorio porque cada vez le faltaba más el aliento.

“Resultó que tenía una enfermedad pulmonar organizada inducida por neumonía, causada por una llamada tormenta de citoquinas (proteínas que regulan las células). Es el resultado de que la defensa inmune se acelere”, afirmó.

El especialista explicó que, como el sistema inmunitario no sabe qué hacer ante el SARS-CoV-2, tiene una respuesta exagerada. Para ralentizarlo actualmente recibe altas dosis de corticosteroides.

Lucha contra los virus

Piot dirigió el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA entre 1995 y 2008 y actualmente es asesor sobre la COVID-19 de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Luego de varios años de luchar contra los virus, se considera un experto en infecciones y ahora manifiesta que se siente víctima de una especie de “venganza”.

"Me atraparon, a veces pensaba. He dedicado mi vida a combatir los virus y, finalmente, se vengan", agregó.

El científico es consciente que no será el mismo. “Me doy cuenta de que esto cambiará mi vida, a pesar de las experiencias de confrontación que he tenido con virus antes. Me siento mas vulnerable”.