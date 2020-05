En el mundo, diversas personas se han infectado de coronavirus sin saberlo, incluso, han contagiado a otros sin creer que tienen la enfermedad. Existen individuos que experimentan los síntomas comunes de la COVID-19 sin toser o desarrollar fiebre.

Diversos estudios señalan que entre el 5 % y el 25 % de infecciones ocurren sin síntoma alguno.

PUEDES VER Importante farmacéutica producirá 1.000 millones de vacunas contra el coronavirus en 2020

Se dice que los síntomas no son más que un efecto colateral en la defensa contra una infección. Al sistema inmune le toma poco tiempo desarrollar esa defensa, por ello a algunos casos se los considera más presintomáticos que asintomáticos, reseñó BBC.

El mundo conoció el primer caso asintomático con Mary Mallon (“María Tifoidea”) quien propagó la fiebre tifoidea a otras personas sin sufrir ningún síntoma a comienzos del siglo XX. Es considerado el ejemplo más famoso hasta entonces.

La "Fiebre Tifoidea" es una enfermedad bacteriana que se transmite por la comida y el agua contaminadas o por el contacto cercano. Foto: Difusión.

¿Es posible contagiar a alguien de COVID-19 sin toser?

Desde la aparición del nuevo coronavirus, muchos han recomendado mantener el distanciamiento social de 1,5 ó 2 metros de distancia entre las personas para evitar el contagio. La población se mantiene alerta ante las gotas que se esparcen con la tos o un estornudo de un paciente que tenga COVID-19.

Son embargo, el virus también se propaga a través de las exhalaciones normales que pueden contener gotas con el virus. Una respiración normal puede lanzar el virus unos cuantos metros de distancia.

El carrito de compra de un supermercado o la manija de una puerta pueden estar contaminados por una persona infectada de COVID-19 y es allí cuando se produce la transmisión desde una superficie.

PUEDES VER EE.UU.: hospital de Nueva York regalará vacaciones pagadas a sus trabajadores

¿Cuán contagioso puede ser un paciente asintomático?

Una persona que haya tenido contacto con otra que tenga COVID-19 debe autoaislarse durante 14 días, aún sintiéndose bien debido a que es un riesgo y puede transmitir la enfermedad a otros.

Estudios han revelado que el periodo “presintomático” puede durar más de una semana antes de comenzar con la fiebre y la tos característica del coronavirus.

La habilidad que ha presentado el nuevo virus de transmitirse sin desarrollar síntomas en sus portadores ha sido fundamental para que se haya convertido en pandemia. No obstante, los investigadores no han podido determinar o hallar las diferencias entre cuán potencialmente contagiosos son aquellos que sufren síntomas y los que no.

De acuerdo a las estadísticas mundiales, entre el 10 % y 40 % de contagiados no experimentaron síntomas. Un estimado que podría complicar los esfuerzos en contener la pandemia.

Un estudio hecho en Italia, que aún no ha sido avalado, encontró que el 43 % de casos positivos por coronavirus no mostraron ningún síntoma.