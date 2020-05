Personas diagnosticados con coronavirus y con niveles increíblemente bajos de oxígeno en la sangre, lo que se conoce como hipoxia, pero que hablan de forma habitual, tienen perplejos a los médicos.

Sufren de hipoxia grave, lo que quiere decir que sus niveles de oxígeno han llegado a un mínimo tal que podría causarles inconsciencia e incluso la muerte, pero charlan y hasta hacen bromas con el personal sanitario, reportó The Guardian.

El diario británico informó que el fenómeno se conoce como ‘hipoxia feliz’, pero aún así desconcierta a los expertos y plantea preguntas sobre cómo la pandemia del virus SARS-CoV-2 ataca a los pulmones.

Lo normal es que la saturación de oxígeno de la sangre en una persona sana no esté por debajo del 95%, pero una parte de los pacientes entra a unidades de emergencias con menos e inclusive con 50% en algunos casos.

Cuando caen los suministros de oxígeno se cree que el corazón, el cerebro y otros órganos vitales están en riesgo, una reacción en cadena que es acumulativa. Por lo general la persona perdería el conocimiento.

“Con neumonía o embolia pulmonar no estarían sentados en la cama hablando contigo”, declaró el anestesista Mike Charlesworth, del Hospital Wythenshawe (Reino Unido).

El doctor enfatizó que por los momentos no tienen las respuestas. “Simplemente no lo entendemos. No sabemos si está causando a los órganos un daño que no podemos detectar. No entendemos si el cuerpo está compensando”.

Una intriga

En un tratamiento contra el cáncer el nivel de hipoxia en un tumor puede ayudar a predecir la respuesta del medicamento. Los análisis en Reino Unido apuntan a averiguar si hay maneras más efectivas de tratar a los enfermos de COVID-19.

“Es intrigante ver a tanta gente que entra, hasta qué punto son hipóxicos. Vemos saturaciones de oxígeno muy bajas y ellos no lo saben”, dijo el doctor Jonathan Bannard-Smith, del hospital Manchester Royal Infirmary.

Bannard-Smith reconoció que ninguno de los especialistas abocados al asunto piensa que lo registrado "pueda explicarse por un proceso".

“Es mucho más profundo y un ejemplo de fisiología muy anormal que se desarrolla ante nuestros ojos”, añadió.