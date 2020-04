Las cosas claras: hasta la fecha, no hay certeza ni casos confirmados de que el coronavirus se transmita de niños a adultos. Eso lo ratifica una investigación realizada por la asociación inglesa Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH, por sus siglas en inglés).

Los estudios más importantes acerca del impacto del coronavirus en los menores de edad exponen que es posible que estos “no jueguen un papel importante” en el avance de la COVID-19.

Además, precisan que los niños pequeños son significativamente menos propensos a infectarse que las personas adultas. A propósito de la opinión de los expertos en el tema, quienes detallan que se necesita evidencia más clara, aún no se ha registrado algún caso de un niño menor de 10 años de edad que transmita el virus. Así lo informa la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué piensan los investigadores?

Alasdair Munro, investigador clínico en enfermedades infecciosas pediátricas, afirma que la “COVID-19 parece afectar a los niños con menos frecuencia y con menos gravedad, incluida la infección asintomática o subclínica frecuente (...). El papel de los niños en la transmisión no está claro, pero parece probable que no jueguen un papel importante”.

Por otro lado, Don’t forget the bubbles, sitio pediátrico, sostiene que en Telegraph que “notablemente, la comisión conjunta China / OMS no pudo recordar episodios durante el rastreo de contactos donde la transmisión ocurrió de un niño a un adulto”.

Mientras ello, el epidemiólogo de Public Health France, Kostas Danis, afirma que el hecho de que los niños tengan un leve desarrollo de la infección respiratoria, puede explicar por qué no transmiten el virus.