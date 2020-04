La ciencia trabaja a diario para aprender más sobre el todavía desconocido actuar del coronavirus SARS-CoV-2. En Italia, un nuevo estudio sugiere la posible relación entre la aparición de afecciones cutáneas y la enfermedad, sobre todo en jóvenes.

La investigación, dirigida por el dermatólogo Sebastiano Recalcati —del Hospital Alessandro Manzoni de Lecco (Lombardía)—, sostiene que la COVID-19 puede provocar erupciones cutáneas y dermatosis infecciosa. No obstante, los expertos evalúan si estas reacciones tienen una causa independiente de la enfermedad.

PUEDES VER: Descubren que el coronavirus puede infectar las células del sistema inmunitario

El estudio, publicado en Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, detalla que un 20,4 % de 88 pacientes examinados desarrollaron estas manifestaciones. Ocho de ellos presentaron irritaciones en la piel al inicio de la infección por COVID-19; mientras que otros diez, después de su hospitalización.

Los problemas cutáneos más frecuentes fueron el rash eritematoso, presente en 14 pacientes; urticaria generalizada, en 3 pacientes; y vesículas tipo varicela, en un paciente. En todos los casos, la parte principalmente afectada del cuerpo fue la zona del tronco, recoge RT.

Sin embargo, Recalacati agrega que no hay hasta el momento correlación entre dichas manifestaciones y la gravedad de la enfermedad. Por lo que la aparición de estas afecciones serían solo indicadores de infección por coronavirus, de confirmarse la relación.

En niños y jóvenes

En España, el médico y expresidente del club de fútbol Real Murcia, Texma Almela, indicó a principios de abril que las manifestaciones cutáneas de la COVID-19 son típicas en los jóvenes menores de 20 años. El experto señaló que también es frecuente en niños y adolescentes, más que en los adultos.

En este último grupo aparecen afecciones conocidas como acroisquemia, sobre todo en las partes dorsales y lateral de los dedos de manos y pies. Por otro lado, explicó que estas reacciones pueden deberse a “fenómenos microtrombóticos”.

PUEDES VER: Cómo la cantidad de coronavirus que recibe una persona puede determinar su destino

Otras relaciones

Los especialistas evalúan la causa de estas apariciones en la piel. En algunos casos, se advierte la posibilidad de que se trate de una reacción alérgica a algunos fármacos o incluso una consecuencia del estrés emocional.

Por otro lado, un estudio en Lombardía recuerda que las manifestaciones cutáneas que se han observado hasta ahora en el SARS- CoV-2 son similares a las que se visualizan en otras infecciones víricas.