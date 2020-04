Unesco proclamó el 10 de abril como Día de la Ciencia y la Tecnología

El aporte loable del médico y farmacéutico argentino Bernardo Alberto Houssay en el campo de la medicina fue determinante para que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableciera una fecha para conmemorar el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.

Cada 10 de abril, la comunidad científica recuerda la importancia de hacer ciencia en aras de una mejor calidad de vida. Asimismo, pone en la palestra los aportes y descubrimientos científicos de investigadores en todo el planeta.

En ese sentido, el 10 de abril se conmemora el natalicio del ganador del Premio Nobel de Medicina, quien recibió este galardón por sus hallazgos en el rol de las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre, mediante el metabolismo de hidratos de carbono.

Cabe precisar que, en la categoría de Ciencias, el científico Houssay fue el primer latinoamericano en haber ganado el Nobel de Medicina. Debido a la puesta en marcha de sus conocimientos científicos, el gobierno de Argentina propició el desarrollo de la disciplina médica denominado fisiología.

Sus conocimientos traspasaron fronteras, dado que tuvo la oportunidad de impartir clases en las instituciones más importantes del mundo. Por su labro en el campo de la medicina, el científico argentino recibió condecoraciones por parte de los gobiernos de Francia, Bélgica y Chile.

Houssay, quien fue maestro de Luis Federico Leloir (Premio Nobel de Química en 1970), nos dejó una frase sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo de un país.

“La disyuntiva es clara, o bien se cultiva la ciencia y la investigación y el país es próspero y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”, sostuvo.

Bernardo Alberto Houssay se desligó de la ciencia con su muerte. El 21 de septiembre de 1971 perdió la vida en la ciudad de Buenos Aires y fue sepultado en el cementerio de la Chacarita.