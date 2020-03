Estudio confirma teoría de Darwin, después de casi 140 años de su muerte

Un artículo publicado el 18 de marzo en The Royal Society publishing demuestra que los linajes más diversos poseen más especies y consecuentemente más subespecies, lo que confirma una de las famosas teorías de Charles Darwin.

Según los investigadores, esto implica que las subespecies tienen un papel importante en el desarrollo de las nuevas especies, convirtiéndose así en una etapa temprana de la especiación. Además, los resultados obtenidos sugieren que la diversificación de los mamíferos terrestres está más afectada por las barreras físicas.

Por ejemplo, existen cuatro subespecies de jirafas del norte y 45 de zorros rojos. Con el tiempo, estas subespecies aisladas, por barreras geográficas principalmente, pueden convertirse en especies diferentes, como mencionó el diario español ABC.

Tal como señala Laura van Holstein, una de encargadas del estudio, la investigación “prueba que las subespecies juegan un papel crucial en la dinámica evolutiva a largo plazo y la evolución futura de las especies. Y que siempre lo han hecho, tal como Darwin sospechaba cuando definió el concepto de especie”.

La experta en antropología biológica añade que en el capítulo tres del libro de Darwin “Sobre el Origen de las Especies”, él dijo que “los linajes animales con más especies también deberían de tener más “variedades”, es decir, subespecies según la definición moderna”.

La importancia de este hallazgo reside en que puede ser aplicado al diseñar estrategias de conservación de la naturaleza.

Van Holstein ha dicho al medio español que “estos hallazgos (sirven) para anticipar cómo la actividad humana, cómo la tala y la deforestación, afectará a la evolución en el futuro al perturbar el hábitat de las especies”, pues podrían estar evitando o favoreciendo el nacimiento de nuevas especies y subespecies.

Sobre la investigación

El estudio fue realizado por los antropólogos Laura van Holstein y Robert A. Foley luego de analizar datos recogidos por naturalistas durante décadas. Dichos datos fueron recopilados por taxónomos de todo el mundo en una base de datos llamada “Wilson and Reeder´s Mammal Species of The World” .

El artículo llamado “Los hábitats terrestres desacoplan la relación entre la diversificación de especies y subespecies en mamíferos” ha confirmado con nuevos datos experimentales que la evolución no ocurre del mismo modo ni a la misma velocidad en todos los mamíferos.

Los especialistas resaltan que estos patrones ya habían sido descritos en las aves, pero seguían siendo un poco desconocidos en los mamífero, por lo que su investigación contribuye a este campo poco explorado.

Sobre Charles Darwin y “El Origen de las Especies”

“El Origen de las Especies”, uno de los libros más famosos de Charles Darwin, realizó varios aportes sobre la evolución, uno de ellos es el que fue confirmado por este estudio realizado por científicos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Además, su teoría de la evolución por selección natural convirtió a este geólogo, biólogo y naturalista en una de las más personas más influyentes de la Historia.

Sus investigaciones impactaron en el campo de la ciencia con teorías que afirmaban en 1859 que los humanos eran animales y miembros de una única especie, que la evolución de la psicología humana es una continuación del comportamiento animal. Así como que la selección sexual tenía una influencia sobre la belleza y la polinización de las orquídeas.