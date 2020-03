Un estudio publicado el martes por la revista médica New England Journal of Medicine expuso que el COVID-19 podía sobrevivir durante tres horas bajo forma de partículas suspendidas en el aire, lo que se denomina aerosol. Para probarlo, un grupo de investigadores proyectó el virus en el aire con una especie de vaporizador.

Esta nueva investigación dejó una intriga entre científicos y una preocupación en la población sobre si el nuevo coronavirus podía contagiar a través del aire. “Nuestros resultados indican que la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosol es verosímil”, concluyeron los autores.

No obstante, esto no significa necesariamente que el coronavirus contagie quedándose suspendido en el aire después de que un enfermo haya tosido. De acuerdo con otros expertos, las condiciones del experimento no corresponden a lo que sucede realmente.

Cuando un enfermo tose o estornuda, “las gotitas caen al suelo más rápidamente que un aerosol”. El profesor Paul Hunter, de la Universidad británica de East Anglia, explicó que esto sucede porque estas gotas son más grandes y más pesadas que las que componen una nube vaporizada.

Prevención

La nueva investigación en realidad “no cambia nuestro punto de vista sobre los riesgos del COVID-19”, enfatizó Hunter.

“El riesgo existe sobre todo cuando estamos a menos de un metro de un contagiado o tocamos superficies en las que cayeron las gotitas”, dijo.

Cuando tocamos superficies contaminadas, el riesgo es llevarse las manos a la cara y contaminarse mediante la boca, la nariz y los ojos.

El estudio publicado por el New England Journal of Medicine muestra que el nuevo coronavirus es detectable hasta dos o tres días sobre superficies de plástico y acero inoxidable, y hasta durante 24 horas sobre cartón. Pero el contagio depende de la “cantidad de virus presente”, subrayaron los investigadores.

“El consejo sigue siendo no acercarse demasiado de los casos posibles y lavarse con frecuencia las manos”, agregó el experto.

No obstante, para el epidemiólogo Anthony Faucy no se puede tampoco descartar una posible transmisión del COVID-19 por vía aérea.

Al margen de la población general, los riesgos de transmisión por aerosol pueden darse en categorías específicas, como los dentistas, quienes, por ejemplo, pueden pulverizar agua en la boca del paciente durante algunas intervenciones.

Con información de AFP.