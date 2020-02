San Valentín: los signos que emite tu cuerpo cuando estás enamorado

Las personas que celebrarán hoy San Valentín estarán en unas cuantas horas junto a sus seres queridos, a quienes dedicarán momentos de amistad y amor. Pero, ¿eres consciente que tu cuerpo tiene una reacción distinta cuando estás con tu pareja y amistades?

El cariño que se le tiene a alguien no solo se manifiesta través de palabras, sino de gestos. Así, mientras las palabras pueden ser fácilmente reemplazadas y con ello encubrir nuestros sentimientos, el lenguaje no verbal es casi imposible de ocultar. Más aún si se trata de amor.

Puede que conozcas la frase “no hay palabras para expresar lo que siento por ti”. Tal vez sea cierto que las palabras no pueden, pero el lenguaje corporal sí. Cada gesto tiene un significado. Por ello, existe una rama ciencia denominada kinestésica, que es la que se encarga de estudiar los gestos conscientes e inconscientes que realizamos.

En el Día del amor y la amistad, conoce cuáles son las características con que los cuerpos de los hombres y las mujeres comunican el sentimiento de amor, según CNN en Español. Cabe señalar que, a pesar de aunque la mayoría de las personas presenten estas características, estas podrían variar.

Sonrisa genuina

No es novedad que una sonrisa connota felicidad, y que ser feliz con tu pareja es una de las claves más importantes en el amor. Entonces, por lógica, una sonrisa comunica amor.

Ahora bien, no cualquier sonrisa es sinónimo de felicidad. La sonrisa verdadera sonrisa implica contracciones en los pómulos, elevación de ambas comisuras de los labios y arrugas en los ojos.

Contacto visual

Un hombre o mujer que busca la mirada de la otra persona manifiesta el deseo de establecer una conexión. Si al hombre le interesa establecer una relación seria con una mujer, es usual la mirada “pirámide invertida”. Es decir, los ojos, nariz y labios serán los puntos a los que mayor atención se le prestará.

Espacio personal

Uno de los signos de que un hombre siente atracción es si este busca acercarse más de lo permitido a la mujer que quiere conquistar. De esta forma, dos son las opciones: que la mujer acepte y lo deje entrar a su espacio personal o que no lo permita a través de cruces de pies y brazos.

Contacto físico

Las personas muestran la atracción que sienten cuando buscan cualquier excusa para tocar a la otra, así sea imperceptible. Puede ser desde un toque en la rodilla mientras están sentados, arreglar o limpiar alguna pelusa de la prenda del otro.

En conclusión, cada acción que realices con tu cuerpo comunica cómo te sientes. Más aún si sientes amor o no. El lenguaje no verbal tiene mucho poder, por lo que a veces se mandan mensaje a través de este. Así que, si no sabes cómo expresar lo que sientes con palabras, deja que tu cuerpo hable por ti.