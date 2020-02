La niebla asesina de Londres que mató a 12.000 personas en 1952 [FOTOS]

Una espesa niebla envolvió en Londres el 5 de diciembre de 1952. A los ciudadanos no les perturbó en un principio, ya que fenómenos similares eran comunes en esta parte de Reino Unido. Sin embargo, en los días siguientes la niebla se intensificó y oscureció el cielo.

La disminución de la temperatura obligó a quemar más carbón para mantener los sistemas de calefacción en funcionamiento. Poco a poco, el humo de las fábricas, vehículos y hogares se acumularon sobre la ciudad ante la ausencia de viento.

En muchas partes de la ciudad, no se podía ver a más de un metro de distancia. El transporte se suspendió y decenas de miles de personas tuvieron problemas respiratorios. Los que tenían su salud más debilitada no soportaban mucho.

La niebla tóxica en Londres (1952). Foto: Difusión.

No era del todo blanca. Según el relato de un corresponsal de ABC (España), la niebla ennegrecía las ropas y la saliva, se pegaba a “los vidrios, a las cortinas y a los cuadros”.

El 9 de diciembre, la niebla se disipó. La cifra de fallecidos, hasta ese momento, era de al menos 4000 muertos y más de 150 000 hospitalizados. Sin embargo, posteriores estudios concluyeron que la cifra de víctimas mortales fue de 12 000 y otros miles de animales.

La mezcla química mortal

Si bien se sabía que muchas de esas muertes fueron causadas por las emisiones de la combustión de carbón, los procesos químicos exactos que formaron la letal mezcla de niebla y contaminación no habían sido comprendidos por más de 60 años.

En 2016, en una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, un equipo de científicos liderados por Renyi Zhang desveló el misterio gracias a experimentos de laboratorio y a mediciones atmosféricas en China, un país donde ocurren fenómenos similares por la abrumadora contaminación de aire.

La niebla ennegrecía la ropa, los vidrios y hasta la saliva. Foto: Difusión.

Zhang sabía que el sulfato fue un gran contribuyente de la niebla de 1952 y que se formaron partículas de ácido sulfúrico a partir de dióxido de azufre liberado por la quema de carbón para uso en los hogares y en las plantas de energía. “Pero la manera en que el dióxido de azufre se transformó en ácido sulfúrico no estaba clara”, indicó.

Los resultados del estudio revelan que aquel proceso fue facilitado por el dióxido de nitrógeno, también producto de la combustión del carbón, y se produjo en los primeros momentos de la niebla.

Otro factor que ‘envenenó' la ciudad fue que el sulfato produce partículas ácidas. Cuando la niebla se evaporó, dejó partículas más pequeñas de ácidos en toda el área.