Mi cebiche favorito: el de Yrma

En El Dato Buenazo estábamos esperando el momento de ir a una de nuestras cebicherías favoritas y por fin llegó la oportunidad de visitar a Yrma, en Surco.

El negocio de Yrma comenzó como una pescadería pero poco a poco se convirtió en una cebichería pues alguien descubrió que la dueña preparaba unos cebiches espectaculares. Desde entonces, los clientes empezaron a pasarse la voz y a pedirle que se “haga un cevichito” al paso, y hoy Yrma es reconocida por su deliciosa sazón. Y ese es el espíritu que se ha conservado desde entonces porque en Yrma no hay sillas (no son necesarias). Vas, pides, comes parado y te vas feliz, muy feliz.

Su cebiche es equilibrado. Los sabores del pescado, el limón, el ají limo y otros secretos de Yrma se conjugan a la perfección. Es de esos cebiches con bastante juguito pero que no pierden la firmeza del pescado. El camote que acompaña no es glaseado pero sí muy dulce, pues Yrma sabe escoger los mejores en el mercado. Los choclitos, tiernos. La cancha serrana, siempre tibiecita y en su punto.

El cebiche chico cuesta 23 soles, el grande, 26. Puedes pedirlo solo de pescado, mixto o elegir la combinación de mariscos que tú prefieras. Ninguno tiene pierde.

La recomendación es acompañarlo con chicha que, como todo en Yrma, es muy equilibrada en sus sabores. Dato adicional: puedes comprar deliciosos filetes de pescado empanizado a un precio muy conveniente.

De verdad que la experiencia en Yrma es inigualable. Imperdible para los amantes del cebiche.

Horario:

Lunes: 10 a.m. a 7 p.m., martes y miércoles 10 a.m. a 6 p.m., jueves a sábado: 10 a.m. a 11 p.m, domingo 10 a.m. a 6 p.m.

Dirección:

● Dirección: Calle 3 N.º 293 Urbanización Liguria, Surco (altura 13 de la Av. Ayacucho)

No te pierdas de otros datazos:

El Dato Buenazo es una producción de RTV. Cada semana, el chef André Gallet visita un restaurante, huarique o agachadito para datearte a dónde ir y cuáles son las preparaciones imperdibles de cada lugar. Síguelo y no te pierdas las mejores recomendaciones para vivir las más exquisitas experiencias culinarias. ¡A comer Buenazo!

#eldatobuenazo

@galletaconcebiche