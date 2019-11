Crema volteada clásica

La crema volteada es un postre muy querido por grandes y chicos. Lleva ingredientes típicos de la repostería peruana como huevos, leche evaporada, leche condensada y esencia de vainilla. Si bien el horneado y el refrigerado toman tiempo, vale la pena la espera. ¡Qué esperas para prepararla!

Ingredientes

8 huevos

2 latas de leche condensada (400 ml c/u aprox.)

2 latas de leche evaporada (400 ml c/u aprox.)

280 gramos de azúcar blanca

1 cucharadita de esencia de vainilla

Molde de 25 cm de diámetro aprox., con hueco al medio

Preparación

1. Preparar el caramelo con el azúcar blanca en una sartén a fuego medio-bajo. Acaramelar el molde. Cubrir todas las paredes y las partes hasta donde pueda llegar el relleno. Reservar.

2. Batir ligeramente los huevos, echar las leches y la vainilla. Integrar con una espátula o con un batidor de globo. Luego colar la mezcla dos o tres veces para quitar las partículas del huevo.

3. Verter la mezcla en el molde acaramelado.

4. Llevar en baño María a horno precalentado a 150 ºC de 1 a 2 horas, o hasta que al mover el molde dentro del molde parezca gelatina ya cuajada.

5. Retirar del horno, esperar a que enfríe (de 4 a 6 horas) y refrigerar de 6 a 8 horas o, de preferencia, durante toda la noche.

6. Para desmoldar, llevar a baño María y pasar una espátula o cuchillo por los bordes, con cuidado de no cortar la crema.

Notas

La mezcla se debe hacer poco a poco, sin batir enérgicamente para no generar aire. Solo se debe integrar con cuidado.

El paño de cocina en el baño María ayudará a que el molde no se mueva, que el calor no sea directo y, en caso empezara a burbujear el agua del baño María, las burbujas del hervido no sean tan fuertes. Procura que el agua no se evapore por completo. Ten a la mano agua caliente.

Porciones: 10 a 12

Tiempo de preparación: 1 hora

Tiempo de horneado: 1 a 2 horas

Tiempo de refrigerado: 6 horas como mínimo

Aquí hay un video que muestra cómo prepararla.

