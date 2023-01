Filtran las primeras imágenes del auto eléctrico más barato del mundo: costaría 8.000 dólares

Los autos eléctricos ya son una realidad en el mundo. La fabricación de este tipo de vehículos viene creciendo a pasos agigantados, sobre todo con su marca más conocida (Tesla); sin embargo, su alcance aún es no tan progresivo debido a sus altos costos. Bajo esa premisa, la industria automotriz china ha lanzado el BYD Segull, un nuevo coche eléctrico que tiene como mayor atractivo ser el más económico de su clase.

El gigante asiático sigue sorprendiendo con sus nuevas creaciones vehiculares. Hace unos meses, lanzaron al mercado la Baw Calorie, la pickup más económica del mundo, con un precio menor a los 9.000 dólares. Ahora, han develado las primeras imágenes de su nuevo integrante: el BYD Segull, un auto eléctrico que costaría alrededor de 8.000 dólares, según información del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China.

Aunque aún no sale al mercado internacional, la entidad china ha revelado sus primeras imágenes sin camuflaje. Además de ello, se han publicado las características más importantes del vehículo que promete ser competencia para los principales rivales eléctrico e híbridos.

En China se filtró las primeras imágenes del BYD Seagull. Foto: Ministerio de Industria y Tecnología

¿Cuáles son las características del BYD Seagull?

Las imágenes se acompañan de varios datos técnicos del coche. El BYD Seagull cuenta con un motor de 55 kW de potencia (75 CV). Con respecto a sus dimensiones mide 3,780 m de largo, 1,715 m de ancho, 1,540 m de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,500 m.

BYD Seagull sería el auto eléctrico más barato a nivel mundial. Foto: l Ministerio de Industria chino

¿Cuál será su precio en el mercado internacional?

Aunque aún no se ha confirmado a qué países del extranjero llegará el BYD Seagull, se estima que el precio sea el más accesible de los autos eléctricos. Según los últimos registros, en China tendrá un costo de 8.000 dólares, pero este podría aumentar a nivel global debido a los impuesto. No obstante, los autos eléctricos e híbridos no bajan de los 22.000 dólares.