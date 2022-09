Ahorro vs. falta de estaciones de carga: ¿qué implica tener un vehículo eléctrico en Perú?

Con la inestabilidad en los precios de los combustibles en los últimos meses, una problemática que se instauró fue el uso de medios de transporte alternativos. En esa misma línea, una de las opciones con mayor consenso es el uso de vehículos eléctricos, pero, ante ello, surge una interrogante: ¿qué tan viable es el uso de estos vehículos en el Perú?

Para dar respuesta a esta cuestión, en primer lugar, debemos conocer algunos detalles sobre este medio de transporte. Para ello, La República conversó con el mecánico automotriz egresado de Senati Angel Moscoso Flores, quien nos brindó mayores luces al respecto.

¿En qué se diferencia un vehículo eléctrico de uno convencional?

A diferencia de un vehículo convencional que trabaja mediante combustible y una batería electroquímica, un auto eléctrico lo hace con una computadora y permite ahorrar en gasolina . Otro punto que los distingue es que el motor de uno eléctrico no tiene riel de inyectores o sistema de combustible, lo cual permitirá a la larga ahorrar en repuestos.

¿Qué implica tener un auto eléctrico en Perú?

El uso de un vehículo eléctrico contribuye al medio ambiente, puesto que no genera gases contaminantes que normalmente los motores de combustión si eliminan a través del tubo de escape. Adquirirlo puede ser más costoso, pero su mantenimiento y uso representará un gran ahorro.

Asimismo, según el portal web de Senati este medio de transporte no requiere de cambios para acelerar o desacelerar. Con respecto al retroceso, requieren de un simple mecanismo, lo cual favorecería el aprendizaje para muchas personas.

¿El Perú está preparado para el uso de vehículos eléctricos?

A pesar de los beneficios que ofrecen estos vehículos, Moscoso Flores ve una traba no menor. “Sinceramente, el Perú todavía no está preparado para este tipo de vehículos porque tendría que colocar estaciones o grifos de recarga en todo el país y no solamente en algunas zonas porque creo que solo he visto esos puntos en Miraflores o San Isidro. Se debe implementar más grifos o estaciones para motores eléctricos en distintos distritos de Lima y provincias”, dijo.

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de poseer un vehículo eléctrico?

Según palabras del especialista, una de las ventajas es el aspecto económico, puesto que no gastaría combustible y no contaminaría el medio ambiente. En cuanto a las desventajas, considera que el principal problema es que el vehículo se descargue cuando no haya una estación de recarga cerca, escenario que puede poner en riesgo de fallecimiento a los ocupantes del vehículo.

No obstante, la web del Senati comparte algunos puntos sobre los pro y contras de este medio de transporte:

Ventajas:

No contaminan

Son ahorradores

Son silenciosos

Tienen buena aceleración

Aprovecha mejor los espacios al poseer menos repuestos

Son totalmente automáticos.

Desventajas:

Falta de una red de recargas

Su fabricación contamina

Las baterías son costosas

Falta de especialistas en vehículos eléctricos.

El gerente de Estudios Económicos y Estadística de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Alberto Morisaki, señaló que el uso de este medio de transporte en Perú es aún incipiente.

“ La penetración de los vehículos eléctricos es de 1% en el Perú , pero en Colombia es de 11%, en Ecuador y México del 5% y en Brasil del 3%”, señaló en diálogo con Perú 21. También indicó que el costo de estos vehículos es aproximadamente un 30% superior a un vehículo tradicional.