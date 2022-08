Los autos más inseguros del mundo y es probable que tengas uno en casa

Comprar un auto suele ser complicado, esto depende del precio y el uso, que puede ser para trabajo o familiar. Sin embargo, algunas veces que no siempre se considera el lado más importante, la seguridad del conductor y los pasajeros. Además de tener un buen cinturón de seguridad, existen otros detalles como la forma de la carrocería o las bolsas de aire.

En esta nota te presentamos algunos de los modelos de autos más inseguros y que encontrarás en las calles del Perú. Hasta tal vez cuentes con uno en casa.

¿Qué son las pruebas de choque?

Para empezar, las pruebas de choque son simulaciones que se dan a los autos. Han variado con los años yendo a 50 km/h a 64 km/h. La mayoría de estos son realizadas por el Latin NCAP o el Euro NCAP. Estos rankean los vehículos por la protección del adulto (conductor y pasajeros), ocupantes infantiles, peatones y la evasión de impactos .

El vehículo que tenga las cinco estrellas, es el mejor en seguridad en todos los aspectos.

Los autos más inseguros que se venden hasta ahora

Kia Picanto (3 estrellas)

Es seguro que has visto este modelo de auto en las calles, ya que suele ser económicos y pequeños . A pesar de que el Kia Picanto cuenta con bolsas de aire, tanto el conductor como el pasajero pueden salir lastimados de la rodilla, pecho, cabeza y cuello.

Hyundai Accent (0 estrellas)

Los modelos del Hyundai Accent del 2018 y 2021 recibieron 0 estrellas en las pruebas de choque. Este tiene más probabilidad de dañar el pecho del acompañante y si no viene con bolsa de aire, puede herir más al conductor. Además, no ofrece una correcta protección lateral.

Chevrolet Sail (0 estrellas)

Mayormente en las calles de Lima es visible ver a Chevrolet Sail como taxi. La prueba se realizó con uno que no lleva bolsa de aire y ante un choque, el conductor resultaría gravemente heridos al recibir golpes en la cabeza, pecho y posibles lesiones en las piernas.

Suzuki Swift (0 estrellas)

El modelo más reciente del Suzuki Swift del 2021 cuenta con dos bolsas de aire, pero tampoco pasó la prueba de choque. Esta carrocería es inestable y puede dañar al conductor y demás pasajeros, ya sea en un choque frontal o lateral.

Toyota Yaris (1 estrella)

El nuevo modelo de Toyota Yaris 2021 cuenta con dos bolsas de aire. La estructura es inestable y no puede soportar grandes cargas. Ante un choque no ofrece seguridad al conductor. Asimismo, este no cuenta con protección lateral.

Algunas menciones: