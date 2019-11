Presentan el nuevo Porsche Cayenne Coupé

Recientemente Porsche presentó en Perú el nuevo Cayenne Coupé, un vehículo más deportivo dentro de la familia Cayenne, que ingresa al mercado peruano con una nueva variante de carrocería que se añade a la tercera generación de este exitoso SUV.

Entre los aspectos más relevantes del nuevo Cayenne están sus líneas más limpias que proporcionan un aspecto único a la parte trasera, un spoiler posterior adaptativo, asientos individuales para la parte posterior y dos conceptos diferentes de techo –uno panorámico fijo de cristal, que viene de serie, y otro de fibra carbono, que es opcional–.

Porsche Cayenne Coupé. Foto: Difusión.

“Incluye todos los elementos destacados del actual Cayenne con un diseño más dinámico y nuevos detalles técnicos que lo posicionan como un vehículo más progresivo, atlético y emocional”, según Gonzalo Flechelle, gerente de Porsche Perú.

El Cayenne Coupé llega al mercado peruano con tres motorizaciones: un motor V6 turbo de 3.000 centímetros cúbicos que entrega 340 caballos de potencia al Cayenne Coupé, un V6 biturbo de con 440 caballos al Cayenne S Coupé y un V8 biturbo que entrega 550 caballos al Cayenne Turbo Coupé.

Además este SUV, de la familia Cayenne, tiene un equipamiento de serie que incluye la dirección asistida Plus variable según la velocidad, las llantas de aleación de 20 pulgadas, el sistema de ayuda al aparcamiento delantero y trasero con cámara de marcha atrás, el sistema de amortiguación adaptativa Porsche Active Suspension Management (PASM) y el paquete Sport Chrono.

El Porsche Cayenne Coupé llega a Perú con un precio de entrada de US$ 94.000, Cayenne S Coupé US$ 125.000 y el Cayenne Coupé Turbo comienza en los US$ 180.000.