Choferes protestan por trámites engorrosos en Registros Públicos

Taxistas y choferes particulares protestaron porque no pueden sacar sus certificados de revisiones técnicas vehiculares (RTV) debido a que los cambios y la tramitación de las tarjetas de propiedad en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) demoran o se hacen difíciles por la pandemia.

“Mi auto pasó las pruebas de revisiones técnicas, sin embargo, la tarjeta de propiedad no coincide con el número de asientos y por eso les niegan dicho certificado. Los funcionarios de las plantas me dicen que es un requisito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”, expresó el taxista Manuel Gonzales Paiva.

Al respecto, el abogado especialista José Arroyo Tipula dijo que esas fallas en las tarjetas son netamente de función, pero no son defectos mecánicos o técnicos de los carros que determinen algún riesgo latente a la vida o a la seguridad vial.

“Los usuarios deben realizar gestiones engorrosas para la nueva tarjeta de propiedad, como obtener un certificado de conformidad de cambio de características, expedido por una certificadora autorizado por el MTC y deben acudir a una notaría para la obtención de los formularios”, precisó el letrado.

Además deben obtener un formulario de inscripción en Registros Públicos y hacer el pago correspondiente a los derechos registrales hasta recoger la nueva tarjeta.

“Estamos en plena pandemia del coronavirus y no podemos hacer tremendas colas por el contagio. Además, hay muchos choferes que atraviesan una situación económica por faLta de trabajo, tenemos que ser más flexibles”, expresó Arroyo Tipula.

Señaló que el MTC debería emitir alguna directiva o lineamiento obligatorio, por el cual, mientras dure la situación de pandemia se exonere a los choferes a desaprobar sus inspecciones por este motivo.

Especificó que dicha directiva momentánea alcanzaría en los casos de falta o no coinciden el tipo o clase de vehículo, falta o no coincide el tipo de combustible, falta o no coincide el número de asientos y falta o no coincide la carrocería del vehículo.

“Aclaro que esta directiva no quiere decir que no se hagan dichos tramites a las tarjetas, al contrario, se tiene que cumplir, sólo se pide facilidades para que estos vehículos puedan transitar por las calles con sus certificados de revisiones técnicas”, argumentó el hombre de leyes.

Arroyo Tipula dijo que antes de la pandemia los tramites demoraban entre 7 y 10 días, ahora se prolongan por un mes y más días. “En provincias no atiende Registros Púbicos”.

Puntualizó que las empresas de RTV están sujetas a multas y cierre si entregan los certificados con esta restricción y que los usuarios también son sancionados con mutas e internamiento del vehículo si no tienen el documento de RTV.