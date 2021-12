Equipos de Huawei MateView Series ofrecen productividad y entretenimiento

Si eres de las personas que buscan disfrutar de una experiencia única, entonces la reconocida marca Huawei pone a disposición las mejores opciones en el mercado tecnológico. La nueva generación de monitores, como la HUAWEI MateView y HUAWEI MateView GT, está disponible en el país para atender la demanda de aquellos usuarios que desean ser más productivos en su día a día.

Por ejemplo, la relación de pantalla 3:2 de la HUAWEI MateView no solo es ideal para trabajar y estudiar con comodidad, sino que también permite gozar de una relación de pantalla-cuerpo de 94%. Esto logra que el usuario explore una verdadera gama de colores de nivel cinematográfico, aliado perfecto para los profesionales que se dedican al diseño gráfico o edición de contenido multimedia.

Modelos únicos

Además, el equipo es compatible con el HUAWEI Share, elemento que permite proyectar la pantalla de un smartphone en el monitor, así como el de una tablet o laptop, como la HUAWEI MateBook X. De esta forma, la marca de tecnología está cada vez más enfocada en brindar al usuario esa valiosa experiencia 360° a través de sus dispositivos.

Por su parte, la HUAWEI MateView GT cuenta con un diseño especial para los gamer. Gracias al monitor curvo de 34 pulgadas, su tasa de refresco 165 Hz y su barra de sonido estéreo táctil RGB, lo convierte en una de las pantallas más modernas del mercado. Con ella, el usuario podrá disfrutar 1.070 millones de colores en la pantalla para obtener degradados más precisos y realistas.

Mejora tu conexión

Tener un buen equipo no es suficiente si tu conexión a internet no es óptima. Para dar mayor solidez a su propuesta colaborativa, Huawei cuenta con una importante oferta de routers con la más avanzada tecnología WiFi que hace más efectivo el uso de cada gadget. El HUAWEI WiFi AX3 Quad-Core, por ejemplo, es capaz de llegar donde el módem estándar no puede.

Además de garantizar un buen funcionamiento, el router es capaz de conectar hasta 128 dispositivos en general en bandas duales gracias a cuatro núcleos de alta potencia. No importa qué tan concurrido sea el espacio, servirá a diferentes usuarios y dispositivos de manera oportuna. Si deseas conocer más sobre estos equipos, visita la página web de Huawei o escribe a perucbg2b@huawei.com.

[Contenido patrocinado]