Cursos y tutoriales virtuales gratuitos para hacer frente al coronavirus

La COVID-19 no puede detener al sector educativo. Estos tiempos de cuarentena son excelentes para la capacitación profesional. Por esto, Apunte Educativo te presenta en la siguiente nota una opción ideal para profesionales de la salud y público en general que está interesado en la prevención de la pandemia mundial del coronavirus.

Los cursos se dividen en cuatro bloques. Conceptos generales, atención hospitalaria, atención ambulatoria, entre otros recursos.

¿Cuáles son los cursos?

Los tres bloques están dirigidos específicamente a médicos, personal de enfermería, entre otros profesionales de la salud. Y abarcan cursos y tutoriales para capacitarse en ventilación mecánica para COVID-19.

También, el abordaje inicial del paciente con infección por COVID-19, atención en el domicilio a pacientes de coronavirus que presenten síntomas leves y gestión de sus contactos, calculadoras médicas, entre otros.

Conceptos sobre COVID-19

El primer bloque contiene información apta para el público en general en el que se brindan elementos teóricos y prácticos que permiten comprender qué es la COVID-19 y cómo limitar su propagación y contagio.

Además, presenta un plan de acción para el hogar que proporciona información que permita a las personas realizar planes en su comunidad ante esta pandemia.

Respaldo académico

En este bloque, se brindan cursos respaldados por reconocidas instituciones académicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social y The London School of Hygine and Tropical Medicine.

Para acceder a estos 25 cursos gratis de la Fundación Carlos Slim, se debe ingresar al portal: saluddigital.com y seguir las indicaciones. Y también en la sección Ver cursos.

Finalmente se conoció que los cursos son respaldados por reconocidas instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricón Salvador Zubirán, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, entre otros.