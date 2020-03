¿Cómo registrar títulos pedagógicos obtenidos en el extranjero?

No significa revalidación , homologación, reconocimiento o convalidación.

Los títulos con la denominación “Técnico superior” del extranjero por tener duración máxima de tres años, no son equivalentes al título profesional docente en el Perú por lo que no se ajustan a lo establecido en el artículo 92 del reglamento de la Ley N° 30512. En tal sentido, no pueden ser registrados.