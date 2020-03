¿Cómo renovar el cuarto de estudios para tus hijos?

Comenzó el nuevo año escolar, según el MINEDU, y tanto profesores como padres de familia comienzan a evaluar las maneras para que sus hijos y alumnos puedan tener un mejor desempeño académico. Mientras unos piensan en contratar a un profesor particular para reforzar algunos cursos complicados como matemáticas o física, otros apuestan por crear un espacio en casa que le permita a los niños fortalecer su concentración y su capacidad crítica y de razonamiento para obtener mejores calificaciones.

Por ello, es importante motivarlos con un ambiente bien equipado, iluminado y con los colores adecuados para que tengan el mejor rendimiento en las aulas. Los padres deben garantizar un área de estudios que le ofrezca comodidad y que le permita desarrollar a gusto todas sus actividades escolares. Asimismo, enseñarles a respetar su cuarto de estudio manteniéndolo ordenado es una buena manera de fomentar la disciplina en ellos.

Diseña el cuarto de estudios para tus hijos.

Puedes ver: RAZONES POR LAS QUE DEBES DECORAR CON PLANTAS Y FLORES TU OFICINA

Son muchos los padres de familia preocupados por brindarle un excelente ambiente de estudios para sus hijos. Por este motivo, Rust Oleum -marca en pinturas para pequeños proyectos-, te enseña desde cómo crear una pizarra en tu pared hasta cómo renovar un mueble al que ya no le das uso:

1.- El color:

Primero ten en cuenta los colores que usarás para renovar el área de estudio, la pintura no solo se aplica para los muebles. Lo mejor es utilizar un color que no desconcentre a tu hijo y no le provoque ansiedad. Los colores sugeridos son: blanco, beige, azules, verdes, rosas y lilas en tonos pasteles.

Diseña el cuarto de estudios para tus hijos.

2.- La pizarra:

Rust Oleum cuenta con Chalk Board, un producto que convierte prácticamente cualquier superficie en un pizarrón. Escoge una pared con superficie lisa, mide el tamaño que deseas darle, luego aplica de manera uniforme el producto. Ten en cuenta que se debe curar la superficie pasando una tiza sobre ella. El resultado es un rincón divertido en el que pueden pintar y disfrutar, para borrar y volver a pintar otra vez.

Diseña el cuarto de estudios para tus hijos.

También lee: ¡QUE NO TE PASE! 5 ERRORES COMUNES AL DECORAR TU OFICINA

3.- Los muebles:

Otro punto a tomar en cuenta es el tipo de muebles que tendrá este ambiente de estudio. En el caso de los niños debe contar con muebles amplios para evitar distracciones; mientras que para un adolescente se recomienda muebles para computo y estantería para guardar libros y separatas.

En caso se busque renovar muebles que ya tienen cierta cantidad de años se puede recurrir a una pintura en spray de secado rápido y alta cobertura. Primero elige y limpia la mesa o silla en desuso, escoge un color que se adecue al área de estudio de tu hijo, luego aplica el aerosol a unos 20-30 centímetros de la superficie y pinta con movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra la anterior.