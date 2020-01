5 consejos para empezar una vida universitaria exitosa

Cada año, miles de jóvenes en el Perú postulan a centros universitarios e institutos para formarse profesionalmente. Una vez instalado el alumno en su nueva casa de estudios, debe vivir una de las etapas más especiales que puede experimentar el ser humano y dejar de lado la idea de que su institución académica es un centro de represión o exigencia.

El estudiante asumirá un rol trascendental en su futura casa de estudios, tendrá que aprender a lidiar entre la responsabilidad y su espacio personal; de esta manera separará su lado cognitivo de lo emocional. Apunte Educativo consultó con diferentes especialistas, quienes brindaron recomendaciones para que pongas en práctica y pases con éxito el camino de esta nueva etapa.

1.- Confianza:

En la universidad conocerás a diferentes personas que te permitirán formar una serie de grupos de amistades con la que podrás agrupar por afinidad. Tener amistades en esta nueva etapa universitaria te ayudará a formar lazos estudiantiles y mejorar tu desempeño.

2.- Prioridades:

Siempre que realizamos una actividad nueva y queremos que salga bien, es necesario ponernos en orden y establecer horarios para estudiar, hacer tareas y momentos de ocio. Es ideal que el joven tenga como prioridad su formación universitaria, para que se pueda adaptar a otros deberes.

3.- Organiza tu tiempo:

Esta etapa se tiene que manejar con mucha responsabilidad, faltar a clases no llevará a nada bueno. La universidad es la oportunidad para formar tu personalidad adulta, empieza por ser responsable.

4.- Desarrollo de un proyecto de vida:

Acabas de terminar el colegio e ingresas a la vida universitaria. Debes saber que ambos escenarios no funcionan de la misma manera; por tanto, las metas que te traces en la universidad deben ser realistas y realizables. El objetivo es trazarte metas que puedas cumplir y que contribuyan a ganar confianza en ti mismo.

5. Asume una actitud proactiva:

A diferencia del colegio, no tendrás a tus profesores tras tus pasos. En ese sentido, es necesario que seas tú quien cumpla con sus responsabilidades sin esperar sentirse presionado. Es preferible avanzar con las asignaciones en cuanto las dejen y no dejarla para último minuto, menos en asignaturas donde la información sea completamente nueva para ti. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es una frase que te ayudará en el ámbito académico.