Problemas de lenguaje: ¿Los niños que lo tienen pueden ir al colegio?

La educación es fundamental para el desarrollo de los niños, con sus habilidades y debilidades, cada pequeño es único y tiene su propia personalidad.

Existen distintos problemas, que algunos pequeños pueden presentar para poder aprender, por ejemplo, las dificultades con el lenguaje, pero esta no es una razón para que el menor no asista al colegio.

Apunte educativo conversó con especialistas en audición y lenguaje de niños, quienes nos indicaron, que estos trastornos, no son limitantes para empezar con la educación inicial, mencionaron también que el colegio es un espacio de recuperación muy importante, ya que estará constantemente estimulado.

¿Cómo reconocer los problemas de lenguaje?

En la primera infancia pueden notarse algunos indicios que pueden ponernos en alerta, uno de ellos es que si a la edad de 3 años, niño utiliza menos de 300 palabras para comunicarse es prudente asistir al especialista.

A esa edad, los pequeños pueden conversar y hacer preguntas. Si no formula interrogantes, no manifiesta curiosidad o no narra episodios que le suceden en su vida cotidiana, quiere decir que tiene un problema.

Un diagnóstico oportuno, permitirá que el niño pueda desarrollarse con normalidad. En las terapias, dictadas por algún experto, el trabajo de la familia es fundamental pues con su presencia y participación garantizan el éxito.

las dificultades más frecuentes son de compresión pues el niño o niña al no tener el suficiente vocabulario de acuerdo con su edad, entre 5 y 6 años, no entiende o no comunica bien sus ideas.

Los otros problemas son de pronunciación, estructuración y espasmofemia (tartamudez) que entre los 3 y 4 años es normal, pero después de esas edades se convierten en un problema de lenguaje.

Los niños entienden lo que escuchan y escriben lo que escuchan, si les falta estimulación, y no asisten a alguna terapia, pueden acarrear problemas académicos, ya que no podrá comunicarse, ni aprender apropiadamente.