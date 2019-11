Tecnología: ¿Sabes cuáles son los 12 errores comunes con el uso del celular?

Somos conscientes que no todos tenemos conocimientos de electrónica y cometemos a veces errores que pueden ser evitados de forma muy simple a la hora de cargar y usar nuestro celular. Muchas personas ignoran las consecuencias que pueden traer estos errores para tu móvil; uno de los aparatos tecnológicos más usados en la vida universitaria.

Según el especialista en ingeniería de sistemas, consultado por Apunte Educativo, Rubén More Valencia, estos serían los errores más comunes que cometen los usuarios al momento de hacer uso de los celulares.

Sobrecarga de batería

Los fabricantes han dispuesto controles internos del celular que pudieran asegurar no sobrecargarlo, sin embargo, si lo hiciera disminuye el período útil de la batería, mejor es ser conscientes de controlar el riesgo y no debemos dejarlo conectado.

No cargar el celular al 100%

Según Battery University, “el Li-ion (material del que están hechas las baterías) no necesita cargarse completamente, ni es deseable hacerlo. De hecho, es mejor no cargar por completo, porque un alto voltaje tensiona la batería y la desgasta en el largo plazo”.

El uso de fundas del celular

Pueden sobrecalentarlo y producir descargas eléctricas, cortocircuitos o mal funcionamiento.

Hospitales, postas o centros médicos

Los teléfonos móviles pueden ser reservorios de bacterias y virus que pudieran contaminarse tal vez por manipulación inconsciente, si se utiliza en estos ámbitos o entornos clínicos se debe mitigar riesgos con higiene y desinfección regular.

Dolores musculares

La posición y acciones repetitivas, por ejemplo, usar juegos, puede generar malestar ocasional en manos, brazos, muñecas, hombros o cuello, cualquier malestar o dolor que se considere por este factor debe ayudarnos a analizar el dejar de usarlo de esta forma, inclusive consultar al profesional médico.

Evitar exposición al calor

Tener cuidado con la exposición directa a la luz del sol o fuentes de calor, por ejemplo, en ciudades donde la luz y el calor tienen valores altos no se debe exponer el celular a períodos largos, por ejemplo, usarlo en el tablero del auto o cerca de ventanas que reciben luz directa del sol.

Mantener en lugares seguros

Se debe mantener el dispositivo en un lugar seco, evitar los golpes y tener cuidado si lo limpia, no debe usarse alcohol, benceno o detergentes, si se moja no lo seque con fuentes de calor externa como microondas o secadores de pelo.

Evitar exposición al flash

No debemos exponer nuestros ojos a la luz del flash de la cámara, menos de mascotas o animales pues pudiera causar daño ocular.

Los celulares no son aparatos ni instrumentos médicos

Hay aplicaciones que se muestran y se publicitan relacionadas con la salud, el dispositivo celular no predice, diagnostica o trata condiciones médicas.

No exponerse a volúmenes altos por auriculares

Mientras se conduce o se moviliza a pie, no se puede distraer del entorno. Ya que incrementar el riesgo de accidentes, aún si es manos libres.

Ahorro de batería

Una App para que ahorre energía no es recomendable, muchas dejarían que aplicaciones dejen de funcionar, algunas tratan de detener su ejecución (Hibernar), y algunas aplicaciones de ahorro de batería requieren que les des permisos a tu móvil y agregan publicidad, pero esta decisión es de cada usuario, lo mejor es saber utilizar y cerrar las aplicaciones cuando ya no se necesiten.

No dormir con celulares

La manera correcta de cargar el celular es en ambientes ventilados y se libere el celular de cualquier funda que no deje disipar el calor que se produce, por ello no es recomendable cargarlo cerca de nosotros, nuestro calor o el calor de sábanas, cobijas, almohadas pudiera generar sobrecalentamiento de las baterías y no olvidar que debemos utilizar los cargadores cuya especificación es para nuestro celular.

Recomendaciones finales