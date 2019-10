¿Cómo me visto para una exposición en la universidad?

Exponer es una palabra que siempre se verá durante la vida universitaria, y lejos de investigar sobre un tema determinado, para muchos universitarios este podría ser un verdadero dolor de cabeza debido a que no sólo hay que tener unas buenas dispositivas; sino también debemos tener cuidado con el look que vamos a presentar en público. El abanico de opciones es muy variado, por eso en esta nota queremos darte algunos tips para vestir adecuadamente y tener una buena presentación académica.

Los especialistas consultados por Apunte Educativo, señalaron que a la hora de armar un look para exponer en la universidad no tenemos porque pensar que será aburrido o sin color, por el contrario, es la oportunidad perfecta para lucir chic, elegante y a la moda. Es decir, se puede agregar tonalidades interesantes y plasmar nuestra personalidad en el outfit.

Puedes ver ¿Por qué es importante cuidar el medio ambiente desde las aulas?

“La elección dependerá mucho de la importancia de la exposición, no es lo mismo exponer una tesis, a un tema determinado para un curso a mitad de semestre. Lo ideal es conseguir un look entre ejecutivo y casual, tomando en cuenta que lo más importante es siempre la comodidad. En primer lugar porque seguro vamos a pasar todo el día en la universidad y además, al momento de exponer no nos serviría de mucho un saco que no nos deje estirar bien el brazo o una falda demasiado corta. También es recomendable llevar zapatos bajos en tu bolso y así no tener que andar con los tacos demasiadas horas”, recomendaron.

Los zapatos bajos, son una prenda básica para exponer

Los expertos, coinciden en que hay unas cuantas prendas básicas que pueden servir para armar un outfit de exposición; sin embargo, señalan que es preferible usarlas de apoyo, mezclarlas entre si y agregar algo de tu estilo personal.

¿Cuáles son las prendas básicas para exponer?

Blusa blanca Falda recta o tubo Pantys oscuras Pantalón de vestir Blazer Zapatos de taco