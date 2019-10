5 criterios que todo estudiante debe considerar antes de elegir una universidad

Hasta la fecha, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha denegado el licenciamiento a 21 universidades por no demostrar condiciones básicas de calidad académica, pidiendo a los estudiantes a investigar y conocer con mayor detalle los centros de estudio que cuentan con todos los mecanismos para garantizar un desarrollo académico que responda a las necesidades del mundo laboral actual.

Según Ipsos Perú, se estima que 604 mil jóvenes de 15 a 18 años se encuentran en edad de iniciar una carrera profesional en los próximos años. De ellos, solo el 77% tiene intención de llevar estudios superiores: 39% en una universidad pública, 32% en una universidad privada y 29% en un instituto.

Considerando que en noviembre, se inician los exámenes de admisión a universidades para los escolares, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) enfatiza que el estudiante tiene derecho a ser informado por la propia universidad sobre sus certificaciones, licencias o autorizaciones vigentes para desarrollar sus actividades educativas.

A continuación se detallan 5 aspectos que toda persona debe investigar antes de postular a un centro de educación superior:

1. Licenciamiento

Es el mecanismo que tiene el Estado para asegurar que las instituciones cuenten con los mínimos estándares de calidad exigidos, de ser denegada la universidad o instituto ya no puede convocar a nuevos procesos de admisión y/o matrícula.

Este punto es central para que un padre pueda decidir en qué universidad matricular a sus hijos. Una universidad no licenciada no sólo no entrega condiciones mínimas de calidad, sino también corre un serio riesgo de ser cerrada y dejar a sus estudiantes a la deriva en ese proceso.

Las universidades en proceso de cierre deberán activar mecanismos y facilidades para que sus estudiantes se incorporen en instituciones licenciadas, lo que ya está en proceso para aquellas universidades cuya denegatoria de licenciamiento ya fue decretada por la Sunedu.

Para saber el status de licenciamiento de una universidad, los padres pueden ingresar a: https://www.sunedu.gob.pe/avances-licenciamiento

2. Acreditación

La acreditación de la institución o de los programas académicos, se manejan bajo requisitos superiores de enseñanza y busca elevar los estándares educativos, validando carreras planificadas y pensadas en las necesidades del mundo laboral a nivel internacional. Sineace es la entidad encargada de brindar este certificado.

También hay universidades que buscan ser acreditadas por organismos internacionales.

3. Infraestructura

Los centros de estudio deben contar no solo con la infraestructura adecuada, también deben adaptarse a los lineamientos que están detallados en la nueva Ley Universitaria. Además, todos los estudiantes, autoridades y docentes deben tener participación a través de sus representantes, tal como lo indica la SUNEDU.

4. Nivel de empleabilidad

Desde 2008, entre las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento por SUNEDU, figura que las universidades cuenten con un plan de seguimiento de sus graduados para medir el nivel de empleabilidad o la capacidad de encontrar trabajo.

La preocupación que tenga la institución por el nivel de empleabilidad de sus egresados es clave para el éxito de éstos.

5. Otros aspectos a considerar

Actualmente las universidades no solo deben medirse con estándares nacionales, sino también considerar criterios y compararse con otras instituciones en el mundo. Cada día más nuestros jóvenes buscan pasantías o intercambios en instituciones extranjeras, además de existir un mundo laboral cada vez más globalizado. En ese sentido, entender en qué posición está la universidad en rankings, clasificaciones o acreditaciones internacionales es un aspecto que los postulantes también deben considerar.