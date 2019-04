¿Cuál es el perfil de un estudiante de ingeniería?

"La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero es la ingeniería la que cambia el mundo". Cada 8 de junio se celebra el Día del Ingeniero, en las universidades–tanto públicas como privadas-existe un atractivo abanico de carreras profesionales inherentes a la ingeniería. Entre ellas se encuentra la ingeniería industrial, de sistemas y computación, civil, ambiental, mecánica eléctrica, electrónica, naval, sanitaria, petrolera, de minas, entre otras de gran demanda en el mercado.

¿Cuál es el perfil del postulante a la carrera de ingeniería?

Al respecto, uno de los expertos consultados por Apunte Educativo, Pedro Ruíz Bobadilla, considera que el postulante a una carrera de ingeniería debe tener la capacidad de innovar y de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos, porque el siglo XXI gira entorno a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS).

“Los postulantes no deben asustarse, no se necesita ser el mejor en matemáticas. A mis alumnos siempre les digo: ‘ustedes no van a ser profesores de matemática. Lo que van a hacer es aplicar ese conocimiento para solucionar un problema. El estudiante se sienta atraído por la tecnología, incluso más que por las matemáticas.’”, precisó.

¿Dónde trabajan los ingenieros?

En este punto es importante que tengas claro que el ingeniero puede trabajar tanto en el sector público como privado. Además, la docencia y la investigación no son realidades ajenas a esta profesión.

“La ingeniería está presente en todo. Viviendas, suelos, tecnologías, carreteras, en fin la ingeniería diseña y construye todo tipo de soluciones relacionados con los servicios básicos que se requieren en la sociedad. Una de las opciones también es la ingeniería naval y la ingeniería de minas; sectores bien explorados y donde la remuneración no baja de 5 mil soles”, finalizó Ruíz Bobadilla.