“Espíritu de lucha” llegó a Netflix y ya es el anime más visto por peruanos

Netflix renovó su catálogo a inicios de 2023 con varios animes, pero ninguno ha causado tanta sensación como “Espíritu de lucha” (”Hajime no Ippo”). Días después de su estreno, se convirtió en el único en posicionarse dentro del ranking de series y ha superado a grandes producciones.

Si aún no te animas a verla, no te preocupes, porque aún no llegan todos sus episodios a la plataforma y tienes tiempo para ponerte al día. Mientras tanto, te compartimos de qué trata y por qué no deberías perdértela.

¿De qué trata el anime?

El anime cuenta las aventuras de Makunouchi Ippo, un joven que a la edad de 17 años decide sacarse el karma de ser siempre considerado como un debilucho. Gracias a Mamoru Takamura, uno de los boxeadores más fuertes de Japón, ingresa al mundo del boxeo para convertirse en una leyenda.

Por el momento no hay detalles sobre el lanzamiento de su segunda temporada en la plataforma de streaming. Todo dependerá del rendimiento de la serie original, así que solo queda esperar por más novedades.

“Espíritu de lucha” es una adaptación del manga homónimo creado por Jyogi Morikawa. Llegó por primera vez en el año 2000, sus 76 capítulos fueron realizados por el estudio de televisión Madhouse bajo la dirección de Atoshi Nishimura. Eventualmente realización una película y una OVA.