Netflix: “Monster” y los animes imperdibles que llegaron este enero

Como cada mes, Netflix renovó su catálogo con importantes títulos y los amantes del anime no podrían estar más emocionados. La segunda temporada de “Record of Ragnarok” significa uno de los estrenos más importantes, pero no es el único.

A continuación, te compartimos tres series imperdibles para los fans de la animación japonesa y que puedes ver en la plataforma de streaming.

“The vinland saga”

Thorfinn es el hijo de uno de los mejores guerreros vikingos. Cuando su padre es asesinado en batalla por un líder mercenario llamado Askeladd, jura venganza y lo reta a duelo, pero acaba en medio de la guerra por la corona de Inglaterra.

“Monster”

El doctor Tenma era un prometedor neurocirujano hasta que un día decide salvar a un niño desconocido en lugar de la vida del alcalde de la ciudad. Como consecuencia de esto, pierde su privilegiado trabajo y la situación no deja de tornarse más oscura cuando aparecen una serie de asesinatos.

“Hajime no Ippo”

El joven Makunouchi Ippo decide sacarse el karma de ser siempre considerado un débil, por lo que decide ingresar al mundo del boxeo.

Cabe resaltar que la plataforma de streaming también agregó otros imprescindibles títulos: “De yakuza a amo de casa: temporada 2″, “Viajes definitivos Pokémon: parte 1″, “Junji Ito Maniac: relatos japoneses de lo macabro” y “Record of Ragnarok: temporada 2″.