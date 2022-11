Netflix adaptará historias de Junji Ito: mira aquí el primer tráiler del anime

Junji Ito, el maestro del terror japonés, ha creado historias realmente perturbadoras sobre maldiciones, espirales y monstruosidades. Su trabajo no ha dejado indiferente a nadie, incluyendo a los directivos de Netflix, quienes no dudaron en realizar un anime.

Los fans no pudieron evitar tener altas expectativas desde que se anunció el proyecto y, finalmente, tienen un primer vistazo con el lanzamiento de un clip. Ahora sabemos que la adaptación tiene como título “Junji Ito maniac: japanese tales of the macabre”.

En el video promocional pudimos observar que el anime tiene agendado su estreno para el 19 de enero del 2023. Todavía faltan muchos detalles sobre qué mangas serán adaptados, pero los fanáticos tienen claro cuáles quieren ver en pantalla: “La silla humana”, “Hellstar Remina”, “Capas de miedo”, “Uzumaki” y “Tomie”.

A fin de hacer más amena la espera, los seguidores del mangaka pueden disfrutar “Junji Ito collection”, una antología animada de una temporada con sus mejores obras que salió en 2018.

"Uzumaki" de Junji Ito. Foto: Shogakukan

Cabe resaltar que “Uzumaki” también está en proceso de volverse un anime gracias a Toonami, para su bloque Adult Swim. Se trata de una miniserie y contará con cuatro partes. Su estreno estaba previsto para octubre del 2022, pero fue postergado hasta nuevo aviso.

Ahora solo queda esperar por actualizaciones sobre la producción para finalmente ver todos los sucesos que remecieron a un pueblo maldito ficticio de Japón.