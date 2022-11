“Pokémon” y la vez que perdió a Ash: ¿por qué Gabo Ramos dejó de doblar al personaje?

El pasado 11 de noviembre, Ash Ketchum de pueblo Paleta se coronó como campeón del mundo en “Pokémon”. Con fanáticos en el mundo celebrando su triunfo después de 25 años, en redes sociales se han recordado los inicios del anime, que fue lanzado por TV Tokyo en 1997.

Latinoamérica no fue ajena a la popularidad de esta historia y vio hace más de dos décadas el inicio de la aventura de Ash por las distintas regiones del mundo Pokémon. Teniendo en cuenta que el doblaje es una pieza fundamental del éxito de las series y películas, vale señalar que el que fue presentado para este programa en América Latina gustó y sus actores alcanzaron gran reconocimiento. Uno de ellos fue Gabriel Ramos.

Gabo Ramos, la primera voz de Ash de “Pokémon”: ¿por qué dejó el anime?

En el 2017, en conversación con “Esto es combo”, programa de YouTube, el actor de doblaje Gabriel Ramos dio detalles de por qué dejó de darle la voz a Ash de “Pokémon”. “Nunca me enteré del cambio”, compartió.

“Quedé en el 2012 para trabajar con MTV, cadena que me mandó a trabajar a Argentina. Ya allí me habló la actriz Marina Huerta, quien me dijo que a su estudio de doblaje llegó Pokémon. Al no querer que me pase como a ella, que le quitaron a Bart Simpson, me dice que iba a seguir haciendo Ash y me buscó un estudio allá. Grabe dos años la serie. Con el paso del tiempo, la producción dijo que los actores de doblaje tenían que estar juntos en México, y yo no podía por mi otro trabajo”, mencionó.

En la misma conversación, Ramos indica que fue por los fans y las redes sociales que supo que había sido reemplazado y ya no era más la voz de Ash para Latinoamérica.

“ Yo nunca me enteré. Lo supe por la gente que había otro actor que tenía el personaje. Lo entiendo, era una logística estar en países distintos”, manifestó.

Gabo Ramos volvió a darle la voz a Ash en “Viajes Pokémon”

A 12 años de su salida del anime, el actor Gabo Ramos, para sorpresa de los fans, volvió a darle su voz a Ash Ketchum. En mayo pasado, fue parte del capítulo 90 de “Viajes Pokémon”, titulado “Dialga y Palkia ¡La batalla del espacio!”.