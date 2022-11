“One Piece film: red” ESTRENO: ¿cuándo y dónde ver la película de anime?

“One Piece film: red” es la decimoquinta película inspirada en “One Piece”, el manga del mismo nombre. La cinta ha sido lanzada el 6 de agosto de 2022 en los cines de Japón y finalmente llegó a los cines de Latinoamérica. El jueves 3 de noviembre será la fecha de estreno en Perú.

El nuevo filme de Toei Animation, dirigido por Gorō Taniguchi, generó gran expectativa entre sus fans a nivel mundial debido a que promete estar llena de sorpresas y fuertes emociones. En varias partes del mundo, “One Piece film: red” fue todo un éxito y se le considera una de las más taquilleras.

El manga “One Piece” es escrito por el artista Eiichiro Oda desde 1997. Fue el 22 de julio de este año que la exitosa franquicia celebró 25 años , día en el cual estrenaron “One Piece film: red” a través de Nippon Budokan, antes de llegar a las salas de cine japonesas.

Tráiler de “One Piece film: red”

¿De qué trata “One Piece film: red”?

“One Piece film: red” relata la historia de Uta, una cantante famosa y la más querida del planeta, con una voz de ‘otro mundo’. Pero tiene una costumbre singular: oculta su identidad cuando actúa en los escenarios.

Finalmente, ha llegado el momento en el que mostrará por primera vez su verdadero rostro al mundo durante un concierto en vivo.

Con la Marina observando de cerca, el lugar se llena de fanáticos, incluidos piratas emocionados y los navegantes liderados por Luffy. La historia inicia con una impactante revelación: Uta es la hija del enigmático Shanks .

¿Cuándo se estrena “One Piece film: red” en Perú?

La distribuidora Diamond Films Perú anunció que “One Piece film: red” estará disponible en la cartelera de cines peruanos desde este 3 de noviembre. El lanzamiento será el mismo día para toda Latinoamérica.

Tal como se dio a conocer, “One Piece film: red” arribará a las salas de cine peruanas tanto con doblaje latino como en su idioma original (con subtítulos). La sustitución de voz empezó el 26 de septiembre de 2022 y cuenta con todas sus canciones traducidas y dobladas.

¿Dónde ver “One Piece film: red”?

“One Piece film: red” está disponible en los cines nacionales, como Cinestar, Cinemark, Cinépolis, Cineplanet y otros. Las entradas se pueden adquirir en las boleterías y las páginas web.

Los fans ya no pueden esperar un día más para ver "One Piece film: red". Foto: Toei Animation

¿Dónde ver el anime “One Piece”?

El anime “One Piece”, en el que se basa esta decimoquinta cinta, está disponible en algunas plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, entre otras.

“One Piece” contiene riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el ‘Rey de los Piratas’, Gold Roger. Pero, antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al planeta a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”. Así, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, que lanzó a cientos de estos sujetos al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.

¿Cuánto dura la película “One Piece film: red”?

Según la ficha técnica de la cinta “One Piece film: red”, la duración es de 115 minutos. Es decir, una hora y 55 minutos. Es el largometraje más largo de “One Piece” hasta la fecha. Además, ya ha logrado ser la más taquillera de la historia de la franquicia.