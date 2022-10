“Pokémon (2019)”: ¿Serena llegaría para apoyar a Ash en la gran final?

Cada vez falta menos. El día viernes 21 de octubre iniciará la serie de capítulos que englobarán la final del torneo mundial pokémon, en el cual veremos al protagonista, Ash, intentando derrotar al invicto Leonel. El camino para llegar hasta este punto no ha sido nada fácil para el joven entrenador, pero tiene un equipo que lo apoya y la fe de todos sus seguidores.

Desde que se dio el anuncio de la final entre Ash y Leonel, la producción del anime confirmó que más de 100 seiyuus estaban trabajando en el desarrollo de los 4 episodios que definirán si el protagonista se convierte o no en el campeón del mundo. En ese sentido, miles de fanáticos están la espera de ver si es que el entrenador tendrá apoyo de viejas amistades en las gradas, en especial la de Serena, la primera chica que le robó un beso a Ash.

Este deseo por ver a Serena se ha fortalecido luego de que se revelaran las primeras imágenes del siguiente episodio, en las cuales se ven espacios “sospechosos”, que bien podría ser una edición al estilo de “Spider-man: No way home”. Sin embargo, de momento no hay ninguna confirmación relacionada con la coordinadora pokémon.

"Pokémon": ¿Serena volverá al anime?. Foto: Toei Animation

Durante esta liga, los fans han sido testigos de cómo se abrió camino. Primero derrotó a Steven, campeón de Hoenn, con ayuda de su movimiento Z único junto con Pikachu. Luego, llegó una pelea que parecía imposible de ganar, ya que era contra Cynthia, campeona de Sinnoh, y su temible Garchomp, pero pudieron vencerlos gracias a un esfuerzo conjunto y las habilidades de Lucario.

"Pokémon": póster promocional para la gran final, Ash vs. Leonel. Foto: Toei Animation

“Pokémon” es un anime inspirado en un videojuego que salió a la luz en 1997. Fue producido por los estudios OLM para TV Tokyo bajo la dirección de Masamitsu Hidaka. Su primera temporada contó con un total de 276 episodios y se ha mantenido en emisión por más de 20 años.

Pokémon - primera temporada, póster promocional. Foto: Tv Tokyo

“Pokémon” - sinopsis

En Pueblo Paleta, todos los niños y niñas están fascinados por el mundo de los pokémon, unas criaturas de diferentes formas y colores que cuentan con poderes muy especiales.

Ash Ketchum es uno de ellos. Él tiene 10 años y sueña con llegar a ser el mejor entrenador del mundo, por lo que visita al profesor Oak, una autoridad en la materia.

El maestro le informa que lo primero que debe hacer es escoger a un compañero. Así, el protagonista se lleva a Pikachu y comienza su aventura.