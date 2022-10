“One Piece”, manga 1063: Luffy y Bonney ¡La verdad sobre Kuma es revelada!

El lunes 10 de octubre de 2022 fue publicada, en Japón, la edición n.º 41 de la conocida revista Weekly Shonen Jump, así como el tan esperado capítulo 1.063 de “One Piece”, el popular manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda.

En los episodios anteriores se pudo ver cómo el grupo de Luffy se iba adentrando hacia una nueva isla, pero gracias a una tormenta terminaron desviando su rumbo y llegaron hasta el territorio del famoso Dr. VegaPunk.

Puedes leer el manga completo y en español este domingo 16 de octubre a través de la página oficial de la Shonen Jump, Mangaplus.

El capítulo de esta semana retoma con Luffy, Chopper, Jimbe y Bonney, quienes llegaron juntos hasta la isla Karakuri, hogar del famoso científico VegaPunk. Luego de enterarse de que el creador de los cyborg de la Marina residía en ese lugar, se disponen a buscarlo, no sin antes comer hasta estar llenos y luego cambiar sus ropas por unas mucho más futuristas en una de las máquinas del lugar.

"One Piece" Luffy y los demás en la isla de VegaPunk. Foto: PirateKing/Shonen Jump

En medio de su búsqueda, aparece frente a ellos un cyborg policía que está inspirado en el modelo de Kuma. Este comienza a atacar a los protagonistas, pero antes de que Luffy vaya a responder lo ataques, Bonney le pide que por favor no lo haga, revelando que Kuma es en realidad su padre y la única familia que le queda, para luego mostrar un corto flashback de cuando era niña y su padre la cargaba en brazos.

"One Piece" Aparece Kuma. Foto: PirateKing/Shonen Jump

Mientras tanto, en alguna parte del oceano, Law y su tripulación se topan con Kurohige, quien comienza a atacarlos. Se nos revelan los poderes de las frutas del diablo de parte de la tripulación de Teach. Jesus Burgess tiene la Riki Riki no Mi, que le da una fuerza fuera de lo normal, Doc Q tiene la Shiku Shiku no Mi, con la que puede infectar a la gente con diferentes enfermedades, Van Augur es usuario de la Wapu Wapu no Mi, que le concede la habilidad para teletransportar personas y Stronger cuenta con la Uma Uma no Mi mitológica, modelo “Pegasus”, con la que se convierte en un pegaso.

Al verse atrapado, Law escapa a una isla cercana, pero es perseguido y termina siendo convertido en mujer por los poderes de Doc Q, pero esto no dura mucho, pues usa su Haki para librarse de la transformación, revelando que un fuerte haki puede anular los poderes de una fruta del diablo. El último cuadro muestra a ambos capitanes listos para luchar.

"One Piece" - Law vs Kurohige. Foto: PirateKing/Shonen Jump

“One Piece” es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En 1999, recibió su adaptación animada, que es emitida hasta la fecha y tiene más de 900 capítulos.

El cómic lleva más de 1.000 episodios y se han editado 100 volúmenes en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

¿De qué trata “One Piece”?

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el ‘Rey de los Piratas’, Gold Roger. Pero, antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al planeta a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.