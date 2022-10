“Witch From Mercury”: conoce el ‘gundam lésbico’ que destaca y no por sus mechas

“Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury” estrenó su capítulo 1 el último 2 de octubre. Los fans ya lo posicionan entre los títulos más prometedores de la temporada. El nuevo anime de la histórica franquicia del estudio Sunrise mostró un alto nivel de producción y mucha acción con nuevos robots. No obstante, esto pasó a segundo plano gracias a la escena final del episodio 1.

Luego de no quedar totalmente satisfechos con el yuri de “Lycoris Recoil”, el anime sensación de la temporada anterior, muchos fans tienen en la mira a “The Witch From Mercury”.

Varios, incluso, son nuevos en el universo de Gundam, pero la pareja de protagonistas femeninas de esta nueva entrega ha cautivado a la comunidad. ¿Qué fue lo que sucedió con el capítulo 1?

Suletta y Miorine, la pareja estelar de Gundam: The Witch From Mercury. Foto: Sunrise

¿De qué trata “Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury”?

“Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury” tiene lugar en el año 112 de la línea temporal Ad Stella. En una era en la que el espacio está dominado por un sistema económico conformado por una multitud de corporaciones, una chica llamada Suletta Mercury ingresa al Asticassia School of Technology. Esta escuela es controlada por el Grupo Beneritt, líder de la industria de los Mobile Suits.

Proveniente de un planeta remoto llamado Mercury, la inocente Suletta entra a un nuevo mundo como estudiante y piloto del Gundam Aerial, un Mobile Suit construido con una tecnología prohibida.

Así es como tiene un encuentro fortuito con Miorine Rembran, una chica que intentaba escapar del instituto e ir en contra de los intereses corporativos de su padre que la comprometen.

El Gundam Aerial, el Mobile Suit de Suletta Mercury en Gundam: The Witch From Mercury. Foto: Sunrise

El primer Gundam yuri

El capítulo 1 de “Gundam: The Witch From Mercury” tiene como plato fuerte las interacciones entre Suletta y Miorine, su química y las situaciones que dan a conocer sus personalidades y convicciones. Aunque a lo largo del episodio se observa principalmente a una Miorine obstinada y a la defensiva con Suletta, el desenlace se encargó de hacer honor al nombre del estreno: “La bruja y la novia”.

La escena final del capítulo 1 (spoilers) del anime muestra a Suletta como vencedora de un duelo entre Mobile Suits en el instituto. Ella había sido retada por Guel Jeturk, el compromiso de Miorine por obligación e intereses de su padre. Al ganar la batalla, Suletta le quitó el título de Holder y, además, liberó a Miorine del compromiso con este hombre.

En ese momento, Gundam: The Witch From Mercury pasó a ser sensación en redes con los fans del yuri: Miorine le dice a Suletta que ahora es su pareja por haber ganado el duelo.

Luego de que ella le responde nerviosamente que es una mujer, procede a decirle que en este lugar eso no es relevante y la llama “esposa”. Este tipo de escenas abiertamente “gay” no abundan en los animes, por lo que cayó como una sorpresa muy agradable entre los fans.

Gundam: The Witch From Mercury y un elemento clásico del yuri

Otro detalle muy interesante que “fortalece” el predominio del yuri en “The Witch From Mercury” es la inclusión de un invernadero.

Similar a las citas en los acuarios, un invernadero y la práctica de la jardinería son elementos que suelen estar presente en las historias de amor entre mujeres en los animes, mangas y derivados. En este caso, vimos que Miorine tiene sus propios cultivos de plantas y tomas.

Miorine le invita a Suletta un tomate cultivado por su madre en el capítulo 1 de Gundam: The Witch From Mercury. Foto: Sunrise

Un ejemplo clásico es el caso de “Maria-sama ga Miteru”, en el cual tenemos a Sachiko Ogasawara como entusiasta de la jardinería en Academia Lillian.

Yumi Fukuzawa, protagonista de Maria-sama ga Miteru, en el invernadero de la escuela. Foto: Margaret

Como caso más moderno, el anime yuri “Akuma no Riddle” muestra a los personajes en un invernadero en el episodio 3. La batalla entre Azuma y Otoya Takechi sucede en ese lugar.

Azuma y Haru, las protagonistas del anime Akuma no Riddle, en un invernadero. Foto: Diomedéa

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury y Utena

La escena yuri entre Suletta y Miorine motivó y sigue inspirando una gran serie de fanarts en internet. Como parte de la emoción por esta pareja de chicas, varios usuarios no tardaron en remarcar las similitudes entre el capítulo 1 de “The Witch From Mercury” y “Revolutionary Girl Utena”. Este es un título muy reconocido en el género yuri.

Las similitudes son tales que no puede ser una coincidencia. Se habla de que incluso The Witch From Mercury homenajea a la obra maestra de Kunihiko Ikuhara.

En ese sentido, el detalle que confirma que no es casualidad ese nombre es Ichiro Ookouchi, un hombre con amplio recorrido en la franquicia de Gundam y también autor de la novela ligera de Utena.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 1 de Gundam: The Witch From Mercury?

El primer episodio del anime “Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury” se estrenó en Japón el domingo 2 de octubre a las 5.00 p. m. Crunchyroll es la plataforma que transmite la serie a nivel mundial fuera de Asia y tiene el capítulo 1 en su catálogo desde el domingo 2 de octubre.