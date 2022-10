“My Hero Academia”: revelan el nuevo opening para la sexta temporada del famoso anime

La tan esperada sexta temporada de “My Hero Academia”, obra del famoso mangaka Kohei Horikoshi, finalmente se ha estrenado en todo el mundo. La historia de héroes y villanos regresó para dar inicio al arco de la guerra contra el “Frente de liberación paranormal”, dirigido por Shigaraki Tomura. De momento no se sabe hasta qué parte del manga se pretende abarcar, pero se espera que sea hasta la mitad del enfrentamiento con All For One.

Como parte del lanzamiento de la sexta parte del anime, se ha estrenado un nuevo tema musical de apertura. Este opening lleva por nombre “Hitamuki” y ha sido interpretado por la banda Super Beaver.

El video está protagonizado por Deku, Bakugo y Shoto, a quienes vemos luchar contra Shigaraki Tomura, quien ahora posee un cuerpo capaz de soportar el peso del All For One. Además de estos personajes, también se muestra a otros profesionales y miembros de la alianza que se formó para detener a los villanos.

Puedes ver todos los capítulos de la nueva temporada de “My Hero Academia” de forma legal a través de Crunchyroll.

La quinta temporada del anime llegó a su final con la emisión del capítulo 25 que fue lanzado el 25 de septiembre de 2021.

“My hero academia” - anime

Tras el final de la cuarta entrega de “My hero academia”, la Shonen Jump, revista en la que se publica el manga de “MHA”, dio a conocer el primer póster promocional para la quinta temporada que ya está en producción.

Al poco tiempo, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation compartió un primer tráiler promocional de esta nueva entrega de “My hero academia”. En este avance se puede escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien exclama lo siguiente: “Algo nuevo está despertando”. ¿A qué se referirá?

My Hero Academia -nuevo póster promocional de sexta temporada. Foto: Weekly Shonen Jump

“My hero academia” es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014.

En 2016 tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal que, hasta la fecha, tiene un total de cinto temporadas.