La política peruana, al igual como otras cosas de nuestro querido país, siempre encuentra la manera de superarse en incredulidad cada día. Esta vez fue el turno de George Forsyth, quien intentó llamar la atención de la comunidad otaku de Lima como parte de su campaña electoral para las Elecciones Municipales 2022. Esto generó muchas risas y reacciones gracias a un video donde aparece diciendo algunos términos vinculados a los animes y derivados, como “Shinzou Sasageyo”.

El propio George Forsyth dijo a Latina que recién le habían comentado aquellas palabras principalmente asociadas con la comunidad otaku, y que no forma parte de esta. A partir de esto y por cómo pronunció un par de ellas, se puede inferir que el exfutbolista profesional podría no tener idea del sentido que tenían para el contenido de su video. Entonces, ¿qué es “Shinzou Sasageyo” y por qué habría sido utilizada en el video del candidato de Somos Perú?

¿Cuál es el origen de “Shinzou Sasageyo”?

La frase que dijo George Forsyth al final de su video hace referencia al opening de la segunda temporada de “Shingeki no Kyojin” (“Attack on Titan”), uno de los animes más populares en los tiempos recientes. Esta es parte del icónico coro del tema de apertura de la serie, y es muy reconocible entre los fans. Vale aclarar que en realidad se escribe “Shinzou wo Sasageyo” y no “Shinzou Sasageyo”, y que es también el nombre de la canción del grupo Linked Horizon.

Debido a la amplia popularidad de “Shingeki no Kyojin”, la cual hoy en día excede a la propia comunidad otaku gracias a varios factores propios de su trama e importantes atractivos, la frase es una de las principales asociaciones a la serie por parte de los fans. Es muy común también encontrar memes que giran alrededor de la palabra japonesa “Sasageyo” en relación al anime.

¿Qué significa “Shinzou wo Sasageyo”?

La traducción literal al español del título del opening de “Attack on Titan” es “entreguen sus corazones” . Esto cuadra de cierto modo con el logo del partido Somos Perú, identificable justamente por el trazo que representa un corazón rojo. Antes de hacer referencia al popular “Sasageyo”, Forsyth también pide que “marquen el kokoro” de su partido. Tanto ese término como “shinzou” significan “corazón” en japonés, pero el primer caso es utilizado para referirse a la figura sentimental – espiritual, mientras el segundo es para hacer referencia al órgano del cuerpo humano.

La parte del video del opening de "Shingeki no Kyojin" en la que suena el famoso "Shinzou wo Sasageyo". Foto: Wit Studio

¿Qué otras referencias a animes utilizaron para el video de George Forsyth?

Si bien el “Shinzou wo Sasageyo” tiene mejor justificada su presencia con el mensaje de “marcar el corazón” y “entregar el tuyo” a su partido y candidatura para ser alcalde de Lima, el resto del contenido audiovisual es completamente aleatorio y no guarda relación entre sí ni con lo que busca transmitir el video:

El video de fondo son clips al azar de otros animes populares: “Sword Art Online”, “Koutetsujou no Kabaneri”, “Akame ga Kill”, “Boku no Hero Academia”, “Kimetsu no Yaiba”, el propio “Shingeki no Kyojin” y “Naruto Shippuden”.

La chica animada de la izquierda es Chika Fujiwara, una de los personajes principales de “Kaguya-sama: Love is War”. La de la derecha es Zero Two, la protagonista de “Darling in the FranXX” y una de las figuras más populares del anime en general de los últimos años.

George Forsyth menciona a los “Akazukes” —claramente una mala pronunciación—, haciendo referencia a la organización “Akatsuki” de “Naruto”, percibida por la mayoría de personajes del universo de la serie como un grupo criminal y/o subversivo.

Mumei, la protagonista de "Koutetsujou no Kabaneri", anime que hace una breve aparición en el video de George Forsyth. Foto: Wit Studio

George Forsyth regala flores amarillas a simpatizantes por trend de “Floricienta”

La canción “Flores amarillas” de la serie argentina “Floricienta” volvió a hacerse popular en estos últimos días. Al parecer, un grupo de usuarios se encargó de circular el rumor de que los chicos tendrían que regalar flores amarillas a sus parejas el 21 de setiembre, como señal de que estarían mucho tiempo juntos.

Por ello, el candidato a la alcaldía de Lima, George Forsyth, se tomó unos minutos de su campaña para sumarse y hacerlo a su propio estilo. Fue entonces que buscó unas flores amarillas para entregar de sorpresa a sus simpatizantes.