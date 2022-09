El video de fondo son clips al azar de otros animes populares: “Sword Art Online”, “Koutetsujou no Kabaneri”, “Akame ga Kill”, “Boku no Hero Academia”, “Kimetsu no Yaiba”, el propio “Shingeki no Kyojin” y “Naruto Shippuden”.

La chica animada de la izquierda es Chika Fujiwara, una de los personajes principales de “Kaguya-sama: Love is War”. La de la derecha es Zero Two, la protagonista de “Darling in the FranXX” y una de las figuras más populares del anime en general de los últimos años.