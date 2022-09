“Caramelldansen”: el origen del tema que puso a bailar a todos los otakus en los 2000

El famoso tema “Caramelldansen” se ha vuelto un clásico recordado con mucho cariño por la comunidad otaku. No hay fiesta o convención en la que esta canción no sea colocada para animar a todo el público. ¿Pero sabes su verdadero origen? Muchos pensaban que venía de Japón, pero no hay nada más equivocado.

Todo comenzó allá por el año 2001. Una pequeña banda de origen sueco, llamada Caramell, lanzó en el año 2001 la canción “Caramelldansen”. En necesario mencionar que la versión de ese entonces sonaba muy diferente a lo que ahora conocemos.

Tras no tener el éxito esperado, la agrupación se terminó separando luego de un año, pensando que quedarían en el olvido.

En el año 2006, un usuario descargó y recortó un pedazo del opening del videojuego Popotan, en el cual se veía una secuencia de baile.

Luego de colocarle varias canciones de fondo, se dio cuenta de que el tema “Caramelldansen” encajaba a la perfección. Casi al mismo tiempo, en otro lado del mundo, un editor de nombre SpeedyCake venía creando un remix de la canción, aunque terminó sufriendo un error Por dicha razón, la canción quedó con un tono muy agudo.

Sin embargo, lo que no se esperaba es que esta nueva versión terminara gustando a la gente.

Tras la viralización del “Caramelldansen” entre la comunidad otaku de todo el mundo, el grupo “Caramell” se volvió a juntar una vez más en el año 2008.

En aquella oportunidad, excluyeron a sus miembros masculinos y adoptaron un nuevo nombre: Caramella Girls, convirtiendo a sus integrantes en caricaturas al estilo japonés.

Este nuevo grupo estaba conformado por Vera, Mindy y Nadine, quienes rápidamente se hicieron virales a través de YouTube, consiguiendo millones de visitas al publicar su tema en diferentes idiomas.

Por tanto, una serie de coincidencias resultantes, un gif y un remix fallido, dieron origen a un éxito mundial.

¿Qué dice la letra del “Caramelldansen”?

La traducción de la letra no tiene ningún mensaje tan profundo, como muchos pensarían, todo está en torno a bailar, reír, aplaudir y sentir la alegría de la danza del caramelo.