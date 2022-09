“Dragon Ball”: conoce el primer museo del anime abierto en Lima Norte

Desde el martes 16 de agosto, Plaza Lima Norte abrió las puertas del primer museo de “Dragon Ball” en Perú. Con una cantidad impresionante de artículos, este sitio tiene en exposición cartas, figuras, muñecos e incluso esculturas hechas a mano por Ronald Martinez, bachiller egresado de Bellas Artes.

"Dragon Ball" : fotos del museo del anime. Foto: difusión

Los fans de este famoso anime ahora también podrán disfrutar de su afición visitando el primer museo dedicado a la creación de Akira Toriyama. Desde su inauguración en Plaza Norte, el museo ha reunido a un importante número de fanáticos, emocionados y deseosos por conocer los artículos coleccionables. En el museo, se exhiben cientos de objetos vintage y actuales autografiados de la serie animada.

Para conocer más acerca de esta nueva exibición que tiene emocionados a los fans de “Dragon Ball”, acudimos a conversar con Ronald Martinez, quien es dueño de esta gran colección y esto fue lo que nos contó.

—¿Desde cuándo comenzaste esta colección?

—La colección la comencé aproximadamente en el año 95. Incluye artículos como álbumes, figuritas que fueron lanzadas por Navarrete, que por esos tiempos también organizaba proyecciones de las películas cada sábado —ahí también regalaban álbumes y más—.

—¿Aproximadamente cuántos artículos tienes en tu colección?

—Si mencionamos solo las cartas, serían más de 3.000; pero contando álbumes, taps, videojuegos, revistas, VHS, muñecos y demás, estaría cerca de los 6.000. Entre estos, también están los VHS que daba La República entre los años 97 y 98, que incluían las portadas de las películas.

"Dragon Ball": fotos del museo del anime. Foto: difusión

—¿Llevas un conteo de lo que has gastado o lo que vale actualmente tu colección?

—No, pero creo que sería menor a lo que valen las estatuas que se presentan en el museo. Hablando de las estatuas, debo aclarar que son hechas por mí. Soy escultor desde hace mucho tiempo y las hago en mi taller. Fue esa una de las principales razones por las que Plaza Lima Norte me propuso la idea de inaugurar un museo.

Todo comenzó cuando tuve un pedido de una estatua de Goku desde Japón, pero, en esa ocasión, solicitaban una que sea desmontable, por lo que fue todo un reto. Actualmente, me encuentro trabajando en nueve esculturas de “Dragon Ball”, una de Piccolo, de Bills y otra de Vegeta.

—¿Todo lo que está en tu colección son cosas que has comprado o también hay regalos de familiares y seguidores?

Desde que veía “Dragon Ball”, mis familiares siempre me preguntaban si es que me gustaba; y algunos me daban algunas cosas. Y curiosamente, tras la apertura del museo, recibí dos detalles: entre ellos, el de una niña, que pondré en una de las vitrinas con un agradecimiento.

—¿Cuál es la meta que tienes con tu colección?

—Más que conseguir un récord, mi meta va más por obtener un mayor reconocimiento, dar a conocer mi arte y que la gente vea lo importante e influyente que puede ser “Dragon Ball”. Si pudiera decir que tengo un sueño, ese sería conocer a Akira Toriyama y hacerle ver que en este lado del mundo su obra es igual de popular que en Japón y hay quienes lo apreciamos.

"Dragon Ball": fotos del museo del anime. Foto: difusión

—De entre todas las cosas que forman parte de tu colección, ¿cuáles son tus favoritas o las que más aprecias?

—Son muchas cosas, pero creo que una de las piezas que más aprecio es un álbum de cards, que se lanzó en el año 95. No era original, por lo que la gente no solía comprarlo, pero yo lo llegué a coleccionar y hoy en día hay muchos que lo buscan. Es por eso que le guardo un gran cariño.

—¿Cómo así nació la idea de llevar tu colección a un museo?

—En realidad, no fue del todo idea mía, sino que fueron los mismos administrativos de Plaza Lima Norte quienes me invitaron a abrir el lugar.

—¿Hay alguna pieza de colección que quieras, pero aún no tienes?

—Como artista, me gustaría llegar a conseguir algunas de las cosas que lanzaron en su momento Navarrete y La República, como las plantillas y matrices que se usaron para álbumes, figuras y más, para así dar a conocer cómo estos medios aportaron al crecimiento de “Dragon Ball Z” en Perú.

"Dragon Ball": fotos del museo del anime. Foto: difusión

Esta gran exhibición de una de las mejores series animadas de la historia te espera en Plaza Norte, en el primer nivel de la Galería Norte, en el horario de 10.00 a. m. a 10.00 p. m. El ingreso para el público en general es totalmente gratuito.