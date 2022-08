“Dragon Ball Super: Super Hero”: ¿qué dijo Akira Toriyama sobre el éxito de la nueva película?

Pese a que la famosa película “Dragon Ball Super: Super Hero” se estrenó en Japón en junio de este año y posteriormente se lanzó en agosto para Latinoamérica, así como el resto del mundo, saber que Akira Toriyama, el autor original de la obra y quien estuvo detrás de la supervisión y parte del guion del film, pudo ver la película completa apenas hace unos días causa gran asombro.

En una reciente entrevista, el mangaka dio las siguientes declaraciones: “Finalmente, pude ver la película completa. Para decirlo brevemente, ¡es una película de anime increíble! Por supuesto que, como el creador original, no es un argumento más convincente, pero no pude evitar emocionarme cuando lo vi. ¡Lo estaba viendo! Soy un anciano y, sin embargo, me emocioné”.

“Teniendo en cuenta cómo se ha expandido el universo y otras etapas a gran escala, pensé en volver a mis raíces y hacer que la historia se desarrolle en la Tierra, en un área pequeña. No solo eso, sino que el enemigo es la Patrulla Roja, un enemigo que no tuvo mucho impacto cuando creé en un inicio la serie. Además, Goku y Vegeta ni siquiera son los personajes principales. Creo que logré hacer que la historia fuera interesante, pero estaba constantemente preocupado de que tal vez fuera demasiado tenue”, agregó el mangaka para la web de “Dragon Ball”.

“Dragon Ball” es un manga original del autor Akira Toriyama, quien comenzó con la serialización de su obra en 1984. El shonen se volvió popular tan rápido que, en 1986, se realizó la primera adaptación animada. Más adelante, en 1989, se lanzó la continuación: “Dragon Ball Z”, con 291 capítulos.

En 1996, se llevó a cabo “Dragon Ball GT”, anime original producido por Toei Animation, quien dio un cierre definitivo a la historia a pesar de que el manga seguía en publicación.

Tras 18 años, Akira Toriyama regresó a trabajar en su obra más popular al lanzar el anime “Dragon Ball Super”, historia ubicada tras la derrota de Majin Boo, con 131 capítulos.

Dragon Ball Super. Foto: Toei Animation

“Dragon Ball Super: Super Hero” - sinopsis oficial

Son Goku destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora, ciertos individuos han decidido continuar con su legado y crearon a los androides definitivos: Gamma 1 y Gamma 2. Ambos se autoproclaman “superhéroes” y deciden atacar a Piccolo y Gohan. ¿Cuál es el objetivo de la nueva Patrulla Roja?

Ante un peligro inminente, ¡llega el momento del despertar del superhéroe! El largometraje cuenta con el compromiso e intervención de Akira Toriyama, creador del manga.