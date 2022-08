“My Hero Academia”, manga 364: el posible regreso de Bakugo causa debate entre fanáticos

El día 22 de agosto salió a la venta la edición 37 de la revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha. En ella se publicó el capítulo 364 de “My Hero Academia”, manga escrito y dibujado por Kohei Horikoshi. A solo un par de días de tener el episodio disponible en la web de MangaPlus, se han dado a conocer los primeros spoilers.

En el capítulo 362 todos fuimos testigos de cómo en medio de la pelea con All For One, Bakugo utilizó su habilidad al máximo para poder herir al enemigo, pero esto al mismo tiempo le costó su propia vida, ya que su corazón terminó siendo perforado y sus latidos se detuvieron. Todo daba a entender que estaba muerto, lo cual animó a una parte del fandom, pero también causó molestia en otra.

"My Hero Academia" - ¿Será este el adiós de Bakugo?. Foto: Shonen Jump/GoatPepito

Dos semanas después, tenemos los primeros spoilers en los que se revela que posiblemente Bakugo vaya a volver a la vida. Con la ayuda de Best Jeanist y Edgeshot, intentarán revertir lo hecho por All For One, aunque esto le costará la vida al profesional Edgeshot.

"My Hero Academia" - ¿el regreso de Bakugo?. Foto: Shonen Jump

¿Es el regreso de Bakugo un guionazo del autor”

El término “guionazo” es usado para referirse a esos momentos en que los autores revierten de la nada una situación en sus obras, todo para continuar con su trama. ¿Lo de Bakugo es un “guionazo”?, tal vez. Pero también hemos de tomar en cuenta que en esta guerra, todos los héroes profesionales están siendo testigos de cómo su inacción causó una gran catástrofe y ahora le está costando la vida a unos niños que no deberían estar viviendo una situación tan terrible, lo cual los lleva a incluso sacrificar sus vidas para rescatar la vida y el futuro de un joven estudiante.

“My Hero Academia” - anime

La quinta temporada del anime llegó a su final con la emisión del capítulo 25, que fue lanzado el 25 de setiembre de 2021.

Al poco tiempo, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation publicó un primer tráiler promocional de esta nueva entrega de “My Hero Academia”. En este avance se puede escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien exclama: “Algo nuevo está despertando”. ¿A qué se referirá?

My Hero Academia - temporada 5, arco 2 - póster promocional. Foto: Weekly Shonen Jump

“My Hero Academia” es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014. En 2016 tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal que, hasta la fecha, tiene un total de cinto temporadas.